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Αναμείξτε, κλείστε και έτοιμο!
Το νέο μπλέντερ χειρός ProMix της συλλογής Viva συνοδεύεται από διάφορα αξεσουάρ και σας βοηθά να δημιουργήσετε μια μεγάλη ποικίλα από υγιεινά σνακ και γεύματα.
Ισχύς ανάμειξης 800W
SpeedTouch με καθοδήγηση ταχυτήτων
Φορητό δοχείο για τις μετακινήσεις σας
Εύκολος καθαρισμός
Το ισχυρό και ανθεκτικό μοτέρ 800W παρέχει όλη την ισχύ που χρειάζεστε για να προετοιμάζετε τα αγαπημένα σας υγιεινά και σπιτικά γεύματα σε λίγα λεπτά.
Η Philips συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης με σκοπό την ανάπτυξη του ProMix, για πιο γρήγορη ανάμειξη με ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Η μοναδική, προηγμένη τεχνολογία του έχει σχήμα τριγώνου, για βέλτιστη ροή τροφίμων και μέγιστη απόδοση με κορυφαία αποτελέσματα κάθε φορά.
Θέλετε περισσότερη ισχύ στην ανάμειξη; Απλώς πατήστε το κουμπί turbo boost. Οι έξυπνες μεταβλητές ταχύτητες σας επιτρέπουν να αυξάνετε εύκολα την ισχύ χωρίς να αλλάζετε ρυθμίσεις. Ξεκινήστε αργά για να αποφύγετε το πιτσίλισμα και αυξήστε σταδιακά την ισχύ μέχρι να φτάσετε στην κατάλληλη ταχύτητα για κάθε συνταγή ή υλικό.
4.6
από 5
431
Κριτικές
95%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
060152
14/05/2021
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Un valido aiuto in cucina
Avevo già in casa un mixer ad immersione Philips ma cercavo un utensile più versatile e potente. Il ProMix HR2657/90 si conferma una scelta azzeccata, ne utilizzo la funzione ad immersione anche più volte al giorno, meno frequentemente le altre funzioni ma con sicura soddisfazione. All’inizio ho avuto un piccolo problema con l’accessorio ad immersione ma in tempi molto rapidi l’assistenza Philips ha provveduto alla sostituzione ed il Problema è scomparso. In definitiva: un’ottimo acquisto, un affidabile aiuto in cucina che consiglio vivamente.
Η αξιολογηση έγινε για Frullatore a immersione Viva Collection ProMix HR2657/90
Η αξιολογηση έγινε για Frullatore a immersione Viva Collection ProMix HR2657/90
Gattina 43
08/04/2021
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Prodotto ha più funzioni
Ho apprezzato le sue funzioni ma era meglio si aveva 1000 w. Eccellente per smoothie e vellutate.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Frullatore a immersione Viva Collection ProMix HR2657/90
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Frullatore a immersione Viva Collection ProMix HR2657/90
Jonito87
24/07/2022
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Súper práctico
Motor potente y todos los utensilios van bien. Yo venía de tener muchos años otra y está se siente que tiene más potencia
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Batidora de mano ProMix Viva Collection HR2657/90
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Batidora de mano ProMix Viva Collection HR2657/90