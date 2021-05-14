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  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
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  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Packaging photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Packaging photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender

Viva CollectionΜπλέντερ χειρός ProMix

HR2650/90

4.6

| (431) Κριτικές | 95% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Αναμείξτε, κλείστε και έτοιμο!

Το νέο μπλέντερ χειρός ProMix της συλλογής Viva συνοδεύεται από διάφορα αξεσουάρ και σας βοηθά να δημιουργήσετε μια μεγάλη ποικίλα από υγιεινά σνακ και γεύματα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Αναμείξτε διάφορα υλικά και απολαύστε εν κινήσει.

Αναμείξτε, κλείστε και έτοιμο!

  • Ισχύς ανάμειξης 800W

  • SpeedTouch με καθοδήγηση ταχυτήτων

  • Φορητό δοχείο για τις μετακινήσεις σας

  • Εύκολος καθαρισμός

Ισχυρό μοτέρ 800W για εξαιρετικά αποτελέσματα ανάμειξης

Ισχυρό μοτέρ 800W για εξαιρετικά αποτελέσματα ανάμειξης

Το ισχυρό και ανθεκτικό μοτέρ 800W παρέχει όλη την ισχύ που χρειάζεστε για να προετοιμάζετε τα αγαπημένα σας υγιεινά και σπιτικά γεύματα σε λίγα λεπτά.

Τεχνολογία ProMix για γρήγορη ανάμειξη με ομοιόμορφο αποτέλεσμα

Τεχνολογία ProMix για γρήγορη ανάμειξη με ομοιόμορφο αποτέλεσμα

Η Philips συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης με σκοπό την ανάπτυξη του ProMix, για πιο γρήγορη ανάμειξη με ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Η μοναδική, προηγμένη τεχνολογία του έχει σχήμα τριγώνου, για βέλτιστη ροή τροφίμων και μέγιστη απόδοση με κορυφαία αποτελέσματα κάθε φορά.

Τεχνολογία SpeedTouch για συνεχή έλεγχο της ισχύος

Τεχνολογία SpeedTouch για συνεχή έλεγχο της ισχύος

Θέλετε περισσότερη ισχύ στην ανάμειξη; Απλώς πατήστε το κουμπί turbo boost. Οι έξυπνες μεταβλητές ταχύτητες σας επιτρέπουν να αυξάνετε εύκολα την ισχύ χωρίς να αλλάζετε ρυθμίσεις. Ξεκινήστε αργά για να αποφύγετε το πιτσίλισμα και αυξήστε σταδιακά την ισχύ μέχρι να φτάσετε στην κατάλληλη ταχύτητα για κάθε συνταγή ή υλικό.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.6

από 5

431

Κριτικές

95%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

14/05/2021

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Un valido aiuto in cucina

Avevo già in casa un mixer ad immersione Philips ma cercavo un utensile più versatile e potente. Il ProMix HR2657/90 si conferma una scelta azzeccata, ne utilizzo la funzione ad immersione anche più volte al giorno, meno frequentemente le altre funzioni ma con sicura soddisfazione. All’inizio ho avuto un piccolo problema con l’accessorio ad immersione ma in tempi molto rapidi l’assistenza Philips ha provveduto alla sostituzione ed il Problema è scomparso. In definitiva: un’ottimo acquisto, un affidabile aiuto in cucina che consiglio vivamente.

Η αξιολογηση έγινε για Frullatore a immersione Viva Collection ProMix HR2657/90

Η αξιολογηση έγινε για Frullatore a immersione Viva Collection ProMix HR2657/90

08/04/2021

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Prodotto ha più funzioni

Ho apprezzato le sue funzioni ma era meglio si aveva 1000 w. Eccellente per smoothie e vellutate.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Frullatore a immersione Viva Collection ProMix HR2657/90

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Frullatore a immersione Viva Collection ProMix HR2657/90

24/07/2022

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Súper práctico

Motor potente y todos los utensilios van bien. Yo venía de tener muchos años otra y está se siente que tiene más potencia

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Batidora de mano ProMix Viva Collection HR2657/90

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Batidora de mano ProMix Viva Collection HR2657/90

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.