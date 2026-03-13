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Μπλέντερ χειρός ProMix Σειρά 3000

Μη διαθέσιμο πλέον

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Μπλέντερ χειρός ProMixΣειρά 3000

HR2520/00

Μπλέντερ χειρός ProMix Σειρά 3000

Μη διαθέσιμο πλέον

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UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF αρχείο, 525.9 kB
  • 13 March 2026

European Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF αρχείο, 342 kB
  • 13 March 2026

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