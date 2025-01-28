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  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
  • Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα

Μη διαθέσιμο πλέον

Μπλέντερ χειρός ProMixΣειρά 3000

HR2520/00

2.8

| (5) Κριτικές

Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα

Το μπλέντερ χειρός Philips Hand Blender Series 3000 διαθέτει ισχυρό μοτέρ 400W και προηγμένη τεχνολογία ανάμειξης ProMix για γρήγορη ανάμειξη των αγαπημένων σας υλικών, από σούπες και smoothie έως πουρέ και σάλτσες. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με ελαφριά, εργονομική σχεδίαση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ομοιόμορφη και εύκολη ανάμειξη κάθε μέρα

Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα

  • 400 W

  • Δοχείο-ποτήρι

  • Λευκό

  • Πλαστικό

Ισχυρό μοτέρ 400 W

Ισχυρό μοτέρ 400 W

Χάρη στο ισχυρό μοτέρ 400W, μπορείτε να έχετε ιδανικά αποτελέσματα ανάμειξης κάθε μέρα, γρήγορα και ομοιόμορφα.

Προηγμένη τεχνολογία ανάμειξης ProMix

Προηγμένη τεχνολογία ανάμειξης ProMix

Έχοντας αναπτυχθεί σε συνεργασία με το περίφημο Πανεπιστήμιο της Στουτγκάρδης, η Philips ProMix είναι μια μοναδική, προηγμένη τεχνολογία ανάμειξης. Χάρη στο τριγωνικό σχήμα της λεπίδας, το μπλέντερ αναμειγνύει τα τρόφιμα με τον καλύτερο τρόπο προσφέροντας γρήγορη και ομοιόμορφη ανάμειξη κάθε φορά.

Ο σχεδιασμός για προστασία από το πιτσίλισμα περιορίζει στο ελάχιστο την ακαταστασία

Ο σχεδιασμός για προστασία από το πιτσίλισμα περιορίζει στο ελάχιστο την ακαταστασία

Το ειδικά σχεδιασμένο κάλυμμα λεπίδων προστατεύει τις λεπίδες έτσι ώστε να περιορίζει στο ελάχιστο την ακαταστασία και να αποτρέπει το πιτσίλισμα κατά την ανάμειξη.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.8

από 5

5

Κριτικές

5

28/01/2025

United Kingdom

United Kingdom

Washing the head

This unit is not difficult to clean as a previous reviewer has said. The cutting head detaches on an anticlockwise bayonet twist and can be washed in a sink with a washing brush or possibly dishwasher (I haven't tested that yet)

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ProMix Hand blender HR2520 3000 Series

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ProMix Hand blender HR2520 3000 Series

21/10/2022

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

onderste gedeelte kan in de vaatwasser !

jammer het heeft geen elastisch /opkrullend snoer !

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ProMix Hand blender HR2520/00 3000-serie

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ProMix Hand blender HR2520/00 3000-serie

17/02/2023

United Kingdom

United Kingdom

Dangerous to clean

I needed blender for baby food soni thought this will be alright. It works well but it's so dangerous to clean, it doesn't rinse well with just water. I had to use sponge on wooden stick to clean it below the blade as I didn't want to lose my finger. I have send it back.

Η αξιολογηση έγινε για ProMix Hand blender HR2520 3000 Series

Η αξιολογηση έγινε για ProMix Hand blender HR2520 3000 Series

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.