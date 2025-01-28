2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
HR2520/00
Εύκολη και ομοιόμορφη ανάμειξη σε δευτερόλεπτα
Το μπλέντερ χειρός Philips Hand Blender Series 3000 διαθέτει ισχυρό μοτέρ 400W και προηγμένη τεχνολογία ανάμειξης ProMix για γρήγορη ανάμειξη των αγαπημένων σας υλικών, από σούπες και smoothie έως πουρέ και σάλτσες. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με ελαφριά, εργονομική σχεδίαση.
400 W
Δοχείο-ποτήρι
Λευκό
Πλαστικό
Χάρη στο ισχυρό μοτέρ 400W, μπορείτε να έχετε ιδανικά αποτελέσματα ανάμειξης κάθε μέρα, γρήγορα και ομοιόμορφα.
Έχοντας αναπτυχθεί σε συνεργασία με το περίφημο Πανεπιστήμιο της Στουτγκάρδης, η Philips ProMix είναι μια μοναδική, προηγμένη τεχνολογία ανάμειξης. Χάρη στο τριγωνικό σχήμα της λεπίδας, το μπλέντερ αναμειγνύει τα τρόφιμα με τον καλύτερο τρόπο προσφέροντας γρήγορη και ομοιόμορφη ανάμειξη κάθε φορά.
Το ειδικά σχεδιασμένο κάλυμμα λεπίδων προστατεύει τις λεπίδες έτσι ώστε να περιορίζει στο ελάχιστο την ακαταστασία και να αποτρέπει το πιτσίλισμα κατά την ανάμειξη.
2.8
από 5
5
Κριτικές
Toothsmith
28/01/2025
United Kingdom
Washing the head
This unit is not difficult to clean as a previous reviewer has said. The cutting head detaches on an anticlockwise bayonet twist and can be washed in a sink with a washing brush or possibly dishwasher (I haven't tested that yet)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ProMix Hand blender HR2520 3000 Series
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ProMix Hand blender HR2520 3000 Series
Aleff
21/10/2022
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
onderste gedeelte kan in de vaatwasser !
jammer het heeft geen elastisch /opkrullend snoer !
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ProMix Hand blender HR2520/00 3000-serie
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ProMix Hand blender HR2520/00 3000-serie
Eleo00
17/02/2023
United Kingdom
Dangerous to clean
I needed blender for baby food soni thought this will be alright. It works well but it's so dangerous to clean, it doesn't rinse well with just water. I had to use sponge on wooden stick to clean it below the blade as I didn't want to lose my finger. I have send it back.
Η αξιολογηση έγινε για ProMix Hand blender HR2520 3000 Series
Η αξιολογηση έγινε για ProMix Hand blender HR2520 3000 Series