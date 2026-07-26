ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

Συλλογή Avance Κιτ εξαρτημάτων παρασκευαστή ζυμαρικών και νουντλ

Υποστήριξη

Συλλογή AvanceΚιτ εξαρτημάτων παρασκευαστή ζυμαρικών και νουντλ

HR2490/00

Συλλογή Avance Κιτ εξαρτημάτων παρασκευαστή ζυμαρικών και νουντλ

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Θέλετε να απολαμβάνετε εύκολα διάφορους τύπους φρέσκων ζυμαρικών στο σπίτι; Αυτοί οι δίσκοι είναι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση με τον παρασκευαστή ζυμαρικών Philips Avance. Δημιουργήστε από την αρχή τα αγαπημένα σας ζυμαρικά στο σπίτι, πιο εύκολα από ποτέ.

  • PDF αρχείο
  • 26 July 2026

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε