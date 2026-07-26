Θέλετε να απολαμβάνετε εύκολα διάφορους τύπους φρέσκων ζυμαρικών στο σπίτι; Αυτοί οι δίσκοι είναι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση με τον παρασκευαστή ζυμαρικών Philips Avance. Δημιουργήστε από την αρχή τα αγαπημένα σας ζυμαρικά στο σπίτι, πιο εύκολα από ποτέ.