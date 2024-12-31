Συλλογή Avance

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HR2490/00
Κοχύλια και paccheri
Δίσκοι για κοχύλια
Δίσκοι για paccheri
2 δίσκοι σχήματος
Η συσκευασία περιλαμβάνει 2 δίσκους σχήματος: κοχύλια και paccheri. Για να δημιουργήσετε το αγαπημένο σας σχήμα ζυμαρικών, απλώς τοποθετήστε έναν από τους δίσκους σχήματος στον παρασκευαστή ζυμαρικών. Ο παρασκευαστής ζυμαρικών κάνει όλη τη σκληρή δουλειά για εσάς. Απολαύστε φρέσκα και νόστιμα ζυμαρικά, εύκολα στο σπίτι σας
Οι δίσκοι σχήματος διαθέτουν μια οπή εξώθησης μοναδικής σχεδίασης που εξασφαλίζει λείο και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
Παρέχεται κόφτης με μοναδική σχεδίαση για τέλεια σχήματα ζυμαρικών
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