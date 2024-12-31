Συλλογή Avance

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  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
  • Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά

Συλλογή AvanceΚιτ εξαρτημάτων παρασκευαστή ζυμαρικών και νουντλ

HR2490/00

Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά
Θέλετε να απολαμβάνετε εύκολα διάφορους τύπους φρέσκων ζυμαρικών στο σπίτι; Αυτοί οι δίσκοι είναι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση με τον παρασκευαστή ζυμαρικών Philips Avance. Δημιουργήστε από την αρχή τα αγαπημένα σας ζυμαρικά στο σπίτι, πιο εύκολα από ποτέ.
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Εξάρτημα για τον παρασκευαστή ζυμαρικών Avance

Μεγαλύτερη ποικιλία για τα φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά

  • Κοχύλια και paccheri

  • Δίσκοι για κοχύλια

  • Δίσκοι για paccheri

  • 2 δίσκοι σχήματος

Παρέχονται 2 δίσκοι διαφορετικού σχήματος: κοχύλια και paccheri

Η συσκευασία περιλαμβάνει 2 δίσκους σχήματος: κοχύλια και paccheri. Για να δημιουργήσετε το αγαπημένο σας σχήμα ζυμαρικών, απλώς τοποθετήστε έναν από τους δίσκους σχήματος στον παρασκευαστή ζυμαρικών. Ο παρασκευαστής ζυμαρικών κάνει όλη τη σκληρή δουλειά για εσάς. Απολαύστε φρέσκα και νόστιμα ζυμαρικά, εύκολα στο σπίτι σας

Ειδικοί δίσκοι για την ομοιόμορφη παρασκευή τέλειων ζυμαρικών

Οι δίσκοι σχήματος διαθέτουν μια οπή εξώθησης μοναδικής σχεδίασης που εξασφαλίζει λείο και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Κόφτης μοναδικής σχεδίασης για τέλεια σχήματα

Παρέχεται κόφτης με μοναδική σχεδίαση για τέλεια σχήματα ζυμαρικών

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.