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Συλλογή Avance Μπλέντερ χειρός

Μη διαθέσιμο πλέον

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Συλλογή AvanceΜπλέντερ χειρός

HR1672/90

Συλλογή Avance Μπλέντερ χειρός

Μη διαθέσιμο πλέον

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Eco passport Philips Avance Collection Hand blender - English (US)

  • PDF αρχείο, 174.8 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Hand blender HR1672/90 - English (US)

  • PDF αρχείο, 954.6 kB
  • 13 March 2026

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