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Μη διαθέσιμο πλέον
HR1672/90
800 W, SpeedTouch με Turbo
Τεχνολογία ProMix Titanium
2 φορές πιο ραφινάτη ανάμειξη*
Μέχρι και 50% γρηγορότερο*
Έχοντας αναπτυχθεί σε συνεργασία με το περίφημο Πανεπιστήμιο της Στουτγκάρδης, η Philips ProMix είναι μια μοναδική, προηγμένη τεχνολογία που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο τριγωνικό σχήμα για να αναμείξει τα τρόφιμα με τον καλύτερο τρόπο. Σας προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις για πιο γρήγορα και ομοιόμορφα αποτελέσματα.
Δυνατό και αξιόπιστο μοτέρ 800 W με δυνατότητα τοποθέτησης διαφόρων εξαρτημάτων για την επεξεργασία σχεδόν οποιουδήποτε υλικού και εξαιρετικά αποτελέσματα κατά την προετοιμασία φαγητού.
Έξυπνη ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας και ρύθμιση Turbo σε ένα κουμπί, που σας προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ καθώς συνεχίζετε να το πατάτε. Ξεκινήστε αργά για να αποφύγετε το πιτσίλισμα και επιταχύνετε ομαλά μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή ταχύτητα για κάθε εφαρμογή και κάθε τύπο υλικού. Ετοιμάστε όλα τα αγαπημένα σας πιάτα με το πάτημα ενός κουμπιού.
Βραβεία
Κριτικές
Σε σύγκριση με το μπλέντερ χειρός της Philips με το κάλυμμα λεπίδων σε σχήμα καμπάνας σε εσωτερική δοκιμή με ντομάτα και ωμά λαχανικά