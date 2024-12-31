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  • Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός
  • Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός
  • Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός
  • Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός
  • Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός
  • Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός
  • Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός
  • Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός
  • Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός
  • Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός
  • Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός
  • Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός
  • Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός
  • Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός
  • Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός
  • Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός
  • Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός
  • Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός

Μη διαθέσιμο πλέον

Συλλογή AvanceΜπλέντερ χειρός

HR1672/90

1 βραβείο

Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός
Αυτό το δυνατό μπλέντερ χειρός της Philips διαθέτει μοτέρ 800 Watt, τεχνολογία ανάμειξης Promix και κουμπί SpeedTouch για έξυπνο χειρισμό: όσο πιο δυνατά το πατάτε, τόσο αυξάνεται η ισχύς. Φτιάξτε φρέσκες συνταγές όπως ακριβώς τις θέλετε.
Δείτε όλα τα οφέλη

Φτιάξτε διάφορα πιάτα όπως τα θέλετε με το SpeedTouch

Δυνατό και εύχρηστο μπλέντερ χειρός

  • 800 W, SpeedTouch με Turbo

  • Τεχνολογία ProMix Titanium

  • 2 φορές πιο ραφινάτη ανάμειξη*

  • Μέχρι και 50% γρηγορότερο*

Βέλτιστη ροή τροφίμων και απόδοση ανάμειξης

Βέλτιστη ροή τροφίμων και απόδοση ανάμειξης

Έχοντας αναπτυχθεί σε συνεργασία με το περίφημο Πανεπιστήμιο της Στουτγκάρδης, η Philips ProMix είναι μια μοναδική, προηγμένη τεχνολογία που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο τριγωνικό σχήμα για να αναμείξει τα τρόφιμα με τον καλύτερο τρόπο. Σας προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις για πιο γρήγορα και ομοιόμορφα αποτελέσματα.

Ισχυρό μοτέρ 800 W για εξαιρετικά αποτελέσματα ανάμειξης

Ισχυρό μοτέρ 800 W για εξαιρετικά αποτελέσματα ανάμειξης

Δυνατό και αξιόπιστο μοτέρ 800 W με δυνατότητα τοποθέτησης διαφόρων εξαρτημάτων για την επεξεργασία σχεδόν οποιουδήποτε υλικού και εξαιρετικά αποτελέσματα κατά την προετοιμασία φαγητού.

Τεχνολογία SpeedTouch για έξυπνη ρύθμιση της σωστής ταχύτητας

Τεχνολογία SpeedTouch για έξυπνη ρύθμιση της σωστής ταχύτητας

Έξυπνη ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας και ρύθμιση Turbo σε ένα κουμπί, που σας προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ καθώς συνεχίζετε να το πατάτε. Ξεκινήστε αργά για να αποφύγετε το πιτσίλισμα και επιταχύνετε ομαλά μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή ταχύτητα για κάθε εφαρμογή και κάθε τύπο υλικού. Ετοιμάστε όλα τα αγαπημένα σας πιάτα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με το μπλέντερ χειρός της Philips με το κάλυμμα λεπίδων σε σχήμα καμπάνας σε εσωτερική δοκιμή με ντομάτα και ωμά λαχανικά