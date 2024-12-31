Τεχνολογία SpeedTouch για έξυπνη ρύθμιση της σωστής ταχύτητας

Έξυπνη ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας και ρύθμιση Turbo σε ένα κουμπί, που σας προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ καθώς συνεχίζετε να το πατάτε. Ξεκινήστε αργά για να αποφύγετε το πιτσίλισμα και επιταχύνετε ομαλά μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή ταχύτητα για κάθε εφαρμογή και κάθε τύπο υλικού. Ετοιμάστε όλα τα αγαπημένα σας πιάτα με το πάτημα ενός κουμπιού.