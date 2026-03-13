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HR1396/55

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User Manual Philips Chopper

  • PDF αρχείο, 3.4 MB
  • 13 March 2026

Η Philips σάς φέρνει το νέο μπλεντεράκι της Philips, ένα χέρι βοηθείας στην κουζίνα. Μπορεί να ψιλοκόψει ό,τι θέλετε – λαχανικά, βότανα, ξηρούς καρπούς κ.λπ., μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Χάρη στη λειτουργία άσκησης πίεσης προς τα κάτω και στο μικρό του μέγεθος, το ψιλό κόψιμο γίνεται πανεύκολη υπόθεση.

  • PDF αρχείο
  • 29 March 2026

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