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Μη διαθέσιμο πλέον
HR1396/55
Σπιτικό φαγητό κάθε μέρα
Η Philips σάς φέρνει το νέο μπλεντεράκι της Philips, ένα χέρι βοηθείας στην κουζίνα. Μπορεί να ψιλοκόψει ό,τι θέλετε – λαχανικά, βότανα, ξηρούς καρπούς κ.λπ., μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Χάρη στη λειτουργία άσκησης πίεσης προς τα κάτω και στο μικρό του μέγεθος, το ψιλό κόψιμο γίνεται πανεύκολη υπόθεση.
400 W
1L
Πλαστικός κάδος
2 λεπίδες
Εύκολος χειρισμός με το ένα χέρι, απλά με το πάτημα του κουμπιού.
2.6
από 5
5
Κριτικές
Gardell
10/03/2011
España
mejor comprate una batidora philips con acessorios
funciona de maravilla pero es un poco incomodo, es mas practico un turmix philips con el accesorio de picadora. y seguro que más econoomico
Η αξιολογηση έγινε για HR1396/55
Η αξιολογηση έγινε για HR1396/55
mcds
24/03/2012
France
tres bon produit
tres bein un probleme quand meme j'ai cassé le couteau IMPOSSIBLE d'en recommande un pas de pieces detachées tres decu car du tout je dois en acheter un autre je cherche un hachoir d'une autre marque ou on peut avoir les pieces detécheés
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HR1396/55 Hachoir
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HR1396/55 Hachoir
massimo
19/09/2011
Italia
il prodotto funziona bene ma si rompe
Si rompe facilmente il cursore che attiva l'interrutore. Quindi non trovando il ricambio lo devi buttare. Vero che costa poco, ma non per questo si deve rompere. Grazie.
Η αξιολογηση έγινε για HR1396/55 Tritatutto
Η αξιολογηση έγινε για HR1396/55 Tritatutto