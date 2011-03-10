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  • Σπιτικό φαγητό κάθε μέρα
  • Σπιτικό φαγητό κάθε μέρα
  • Σπιτικό φαγητό κάθε μέρα
  • Σπιτικό φαγητό κάθε μέρα
  • Σπιτικό φαγητό κάθε μέρα
  • Σπιτικό φαγητό κάθε μέρα
  • Σπιτικό φαγητό κάθε μέρα
  • Σπιτικό φαγητό κάθε μέρα
  • Σπιτικό φαγητό κάθε μέρα
  • Σπιτικό φαγητό κάθε μέρα
  • Σπιτικό φαγητό κάθε μέρα
  • Σπιτικό φαγητό κάθε μέρα
  • Σπιτικό φαγητό κάθε μέρα
  • Σπιτικό φαγητό κάθε μέρα
  • Σπιτικό φαγητό κάθε μέρα
  • Σπιτικό φαγητό κάθε μέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

Μπλεντεράκι

HR1396/55

2.6

| (5) Κριτικές

Σπιτικό φαγητό κάθε μέρα

Η Philips σάς φέρνει το νέο μπλεντεράκι της Philips, ένα χέρι βοηθείας στην κουζίνα. Μπορεί να ψιλοκόψει ό,τι θέλετε – λαχανικά, βότανα, ξηρούς καρπούς κ.λπ., μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Χάρη στη λειτουργία άσκησης πίεσης προς τα κάτω και στο μικρό του μέγεθος, το ψιλό κόψιμο γίνεται πανεύκολη υπόθεση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Τέλεια ψιλοκομμένο κρεμμύδι, ντομάτες, μυρωδικά κ.α.

Σπιτικό φαγητό κάθε μέρα

  • 400 W

  • 1L

  • Πλαστικός κάδος

  • 2 λεπίδες

Πάτημα του κουμπιού

Πάτημα του κουμπιού

Εύκολος χειρισμός με το ένα χέρι, απλά με το πάτημα του κουμπιού.

Πολλών χρήσεων

Πολλών χρήσεων

Πλαστικό μπολ 1L

Πλαστικό μπολ 1L

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.6

από 5

5

Κριτικές

5
2

10/03/2011

España

España

mejor comprate una batidora philips con acessorios

funciona de maravilla pero es un poco incomodo, es mas practico un turmix philips con el accesorio de picadora. y seguro que más econoomico

Η αξιολογηση έγινε για HR1396/55

Η αξιολογηση έγινε για HR1396/55

24/03/2012

France

France

tres bon produit

tres bein un probleme quand meme j'ai cassé le couteau IMPOSSIBLE d'en recommande un pas de pieces detachées tres decu car du tout je dois en acheter un autre je cherche un hachoir d'une autre marque ou on peut avoir les pieces detécheés

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HR1396/55 Hachoir

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HR1396/55 Hachoir

19/09/2011

Italia

Italia

il prodotto funziona bene ma si rompe

Si rompe facilmente il cursore che attiva l'interrutore. Quindi non trovando il ricambio lo devi buttare. Vero che costa poco, ma non per questo si deve rompere. Grazie.

Η αξιολογηση έγινε για HR1396/55 Tritatutto

Η αξιολογηση έγινε για HR1396/55 Tritatutto

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.