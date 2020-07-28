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Μη διαθέσιμο πλέον
Κεφαλές TripleTrack
Για το PowerTouch (PT9xx)
Για το AquaTouch (AT9xx)
Για τα HQ81xx, HQ82xx
Οι ανταλλακτικές κεφαλές HQ9 είναι συμβατές με τις ξυριστικές μηχανές PowerTouch (PT9xx) και AquaTouch (AT9xx).
Ξυριστική μηχανή Philips με σύστημα δύο λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.
Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.
4.3
από 5
120
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
TeeCee99
28/07/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Very good engineering
This is the third head I have replaced, the razor is the best I have used please keep providing the heads
Πλεονεκτήματα
Well made
Μειονεκτήματα
none
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerTouch HQ9/50 shaving heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerTouch HQ9/50 shaving heads
leberet9
30/06/2013
United Kingdom
Have owned a phillips electric for many years
Bought this to revitalize my razor which is much cheaper than buying a new one. It was easy to fit and works a treat !
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerTouch HQ9/50 shaving heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerTouch HQ9/50 shaving heads
SunBack
27/04/2013
United Kingdom
Excellent as always
Having been using Phillips shavers for over 40yrs I had no hesitation in buying more products. As always no messing no problem and an ideal product. HIGHLY RECCOMENDED.........
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerTouch HQ9/50 shaving heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerTouch HQ9/50 shaving heads