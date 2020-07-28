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  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
  • Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

PowerTouchκεφαλές ξυρίσματος

HQ9/50

4.3
| (120) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες από το πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Αλλάζετε κεφαλές κάθε 2 χρόνια για καλύτερα αποτελέσματα

Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα

  • Κεφαλές TripleTrack

  • Για το PowerTouch (PT9xx)

  • Για το AquaTouch (AT9xx)

  • Για τα HQ81xx, HQ82xx

Ανταλλακτικές κεφαλές για ξυριστικές μηχανές PowerTouch

Ανταλλακτικές κεφαλές για ξυριστικές μηχανές PowerTouch

Οι ανταλλακτικές κεφαλές HQ9 είναι συμβατές με τις ξυριστικές μηχανές PowerTouch (PT9xx) και AquaTouch (AT9xx).

Ανώτερη τεχνολογία ξυρίσματος Lift & Cut με σύστημα δύο λεπίδων

Ανώτερη τεχνολογία ξυρίσματος Lift & Cut με σύστημα δύο λεπίδων

Ξυριστική μηχανή Philips με σύστημα δύο λεπίδων: η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει τις τρίχες και η δεύτερη τις κόβει, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.

Σύστημα Reflex Action

Σύστημα Reflex Action

Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

120

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

28/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Very good engineering

This is the third head I have replaced, the razor is the best I have used please keep providing the heads

Πλεονεκτήματα

Well made

Μειονεκτήματα

none

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerTouch HQ9/50 shaving heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerTouch HQ9/50 shaving heads

30/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Have owned a phillips electric for many years

Bought this to revitalize my razor which is much cheaper than buying a new one. It was easy to fit and works a treat !

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerTouch HQ9/50 shaving heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerTouch HQ9/50 shaving heads

27/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent as always

Having been using Phillips shavers for over 40yrs I had no hesitation in buying more products. As always no messing no problem and an ideal product. HIGHLY RECCOMENDED.........

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerTouch HQ9/50 shaving heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerTouch HQ9/50 shaving heads

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.