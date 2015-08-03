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  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
  • Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.

Μη διαθέσιμο πλέον

8200 seriesΗλεκτρική ξυριστική μηχανή

HQ8270/21

4.2
| (73) Κριτικές | 93% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.
Οι τρεις διαδρομές των ξυριστικών κεφαλών Speed-XL της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής Philips προσφέρουν 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος, για γρήγορο και βαθύ ξύρισμα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Γρήγορα. Βαθιά. Αποτελεσματικά.

  • Με σύστημα Jet Clean

Παρακολούθηση περιγράμματος SmartTouch: για γρήγορο και αποτελεσματικό ξύρισμα

Παρακολούθηση περιγράμματος SmartTouch: για γρήγορο και αποτελεσματικό ξύρισμα

Εξασφαλίζει άψογη επαφή των 3 ξυριστικών κεφαλών με το δέρμα σας καθόλη τη διάρκεια του ξυρίσματος για γρήγορο και αποτελεσματικό ξύρισμα.

Εύκολος καθαρισμός με αντιβακτηριακή επικάλυψη στο εσωτερικό

Εύκολος καθαρισμός με αντιβακτηριακή επικάλυψη στο εσωτερικό

Η αντιβακτηριακή επικάλυψη στο εσωτερικό της μονάδας ξυρίσματος εξασφαλίζει γρήγορο καθαρισμό της ξυριστικής μηχανής με ένα ξέβγαλμα.

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Το σύστημα διπλών λεπίδων αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ανασηκώνει τις τρίχες, για άνετο ξύρισμα κάτω από την επιδερμίδα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

73

Κριτικές

93%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

03/08/2015

Italia

Italia

Rasatura completa cute da 15 minuti a 5

Ottime performaces soprattutto da carico, facile da pulire e ottimo rapporto qualità prezzo. Lo uso per tagliare i capelli a 0, mai provato nulla di più veloce e confortevole, i tempi si sono ridotti come da titolo recensione. Ho acquistato il primo rasoio Philips a 16 anni, per accorciare i capelli (m'è durato fino al 2009, RUBATO, funzionava ancora) sono sempre stato molto soddisfatto, questo rasoio ha confermato la qualità del marchio. BRAVI!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8270/17 Rasoio elettrico

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8270/17 Rasoio elettrico

15/05/2012

Italia

Italia

caratteristiche eccellenti

veloce nella ricarica e pratico per l'uso di facile impugnatura

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 8200 series HQ8270/18 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 8200 series HQ8270/18 Electric shaver

15/05/2012

Italia

Italia

Eccellente rasoio

Utilizzo questo rasoio oramai da tempo e lo trovo eccellente. Rasatura sempre perfetta e nessuna irritazione alla pelle. La durata della batteria è più che sufficiente e la ricarica veloce.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8270/17 Rasoio elettrico

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8270/17 Rasoio elettrico

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.