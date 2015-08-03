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Μη διαθέσιμο πλέον
Με σύστημα Jet Clean
Εξασφαλίζει άψογη επαφή των 3 ξυριστικών κεφαλών με το δέρμα σας καθόλη τη διάρκεια του ξυρίσματος για γρήγορο και αποτελεσματικό ξύρισμα.
Η αντιβακτηριακή επικάλυψη στο εσωτερικό της μονάδας ξυρίσματος εξασφαλίζει γρήγορο καθαρισμό της ξυριστικής μηχανής με ένα ξέβγαλμα.
Το σύστημα διπλών λεπίδων αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ανασηκώνει τις τρίχες, για άνετο ξύρισμα κάτω από την επιδερμίδα.
4.2
από 5
73
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Zano
03/08/2015
Italia
Rasatura completa cute da 15 minuti a 5
Ottime performaces soprattutto da carico, facile da pulire e ottimo rapporto qualità prezzo. Lo uso per tagliare i capelli a 0, mai provato nulla di più veloce e confortevole, i tempi si sono ridotti come da titolo recensione. Ho acquistato il primo rasoio Philips a 16 anni, per accorciare i capelli (m'è durato fino al 2009, RUBATO, funzionava ancora) sono sempre stato molto soddisfatto, questo rasoio ha confermato la qualità del marchio. BRAVI!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8270/17 Rasoio elettrico
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8270/17 Rasoio elettrico
roby
15/05/2012
Italia
caratteristiche eccellenti
veloce nella ricarica e pratico per l'uso di facile impugnatura
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8200 series HQ8270/18 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8200 series HQ8270/18 Electric shaver
ilJoe
15/05/2012
Italia
Eccellente rasoio
Utilizzo questo rasoio oramai da tempo e lo trovo eccellente. Rasatura sempre perfetta e nessuna irritazione alla pelle. La durata della batteria è più che sufficiente e la ricarica veloce.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8270/17 Rasoio elettrico
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ8270/17 Rasoio elettrico