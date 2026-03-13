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Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Μη διαθέσιμο πλέον
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HI5916/20
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Quick start guide Philips Steam generator iron
Important Information Manual Philips Steam generator iron
Ολα (1)
Πώς μπορώ να αφαλατώσω το σίδερο με γεννήτρια ατμού της Philips;
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