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Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

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Σίδερο με γεννήτρια ατμού

HI5916/20

Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

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Quick start guide Philips Steam generator iron

  • PDF αρχείο, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Steam generator iron

  • PDF αρχείο, 357.4 kB
  • 13 March 2026

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