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  • Ταχύτερο σιδέρωμα
  • Ταχύτερο σιδέρωμα
  • Ταχύτερο σιδέρωμα
  • Ταχύτερο σιδέρωμα
  • Ταχύτερο σιδέρωμα
  • Ταχύτερο σιδέρωμα
  • Ταχύτερο σιδέρωμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Σίδερο με γεννήτρια ατμού

HI5916/20

4
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Ταχύτερο σιδέρωμα
Αυτή η γεννήτρια ατμού κάνει το σιδέρωμα πιο γρήγορο χάρη στην εξαιρετικά ισχυρή συνεχή παροχή ατμού, αλλά και πιο βολικό χάρη στο αποσπώμενο δοχείο νερού 1,1 λίτρων.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με επιπλέον ατμό

Ταχύτερο σιδέρωμα

  • Μέγιστη πίεση αντλίας 5 bar

  • Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,1 L

  • Βολή ατμού 180 γρ.

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,1 L

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,1 L

Το δοχείο νερού αφαιρείται από το σίδερο για να το γεμίζετε εύκολα κάτω από τη βρύση. Χάρη στο μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος, το δοχείο γεμίζει γρήγορα, ενώ έχει χωρητικότητα 1,1 λίτρων για να σιδερώνετε έως και 2 συνεχόμενες ώρες χωρίς διακοπές.

Περιλαμβάνεται δοχείο καθαρισμού αλάτων - χωρίς φίλτρα και επιπλέον κόστος

Περιλαμβάνεται δοχείο καθαρισμού αλάτων - χωρίς φίλτρα και επιπλέον κόστος

Το ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης αλάτων Smart Calc Clean σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να καθαρίσετε τα άλατα. Περιλαμβάνει ένα δοχείο που διευκολύνει την αφαίρεση των αλάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεστε φίλτρα, ούτε υπάρχει επιπλέον κόστος.

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού σιδερώνει ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, ώστε να φρεσκάρετε τα ρούχα και τις κουρτίνες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

03/04/2019

Portugal

Portugal

Excelentes características

Bom desempenho, económico. Relação preço /qualidade bastante satisfatório.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HI5914/30 Steam generator iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HI5914/30 Steam generator iron

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.