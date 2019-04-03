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Μη διαθέσιμο πλέον
Μέγιστη πίεση αντλίας 5 bar
Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,1 L
Βολή ατμού 180 γρ.
Το δοχείο νερού αφαιρείται από το σίδερο για να το γεμίζετε εύκολα κάτω από τη βρύση. Χάρη στο μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος, το δοχείο γεμίζει γρήγορα, ενώ έχει χωρητικότητα 1,1 λίτρων για να σιδερώνετε έως και 2 συνεχόμενες ώρες χωρίς διακοπές.
Το ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης αλάτων Smart Calc Clean σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να καθαρίσετε τα άλατα. Περιλαμβάνει ένα δοχείο που διευκολύνει την αφαίρεση των αλάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεστε φίλτρα, ούτε υπάρχει επιπλέον κόστος.
Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού σιδερώνει ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, ώστε να φρεσκάρετε τα ρούχα και τις κουρτίνες.
Βραβεία
4.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Flosan
03/04/2019
Portugal
Excelentes características
Bom desempenho, económico. Relação preço /qualidade bastante satisfatório.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HI5914/30 Steam generator iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HI5914/30 Steam generator iron