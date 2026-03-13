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Σιδέρωμα
Όλες οι σειρές
LightCare Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα
Μη διαθέσιμο πλέον
Υποστήριξη
HI108/01
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User Manual Philips
Το σίδερο Philips είναι ελαφρύ και αποδοτικό προσφέροντας τέλεια αποτελέσματα με λιγότερο κόπο.
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