ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

LightCare Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

LightCareΣίδερο για στεγνό σιδέρωμα

HI108/01

LightCare Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

User Manual Philips

  • PDF αρχείο, 294.8 kB
  • 13 March 2026

Το σίδερο Philips είναι ελαφρύ και αποδοτικό προσφέροντας τέλεια αποτελέσματα με λιγότερο κόπο.

  • PDF αρχείο
  • 29 March 2026

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε