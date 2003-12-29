Το αυλάκι για σιδέρωμα γύρω από κουμπιά επιταχύνει τη διαδικασία του σιδερώματος γύρω από τα κουμπιά και κοντά στις ραφές

Το αυλάκι για σιδέρωμα γύρω από κουμπιά επιταχύνει τη διαδικασία του σιδερώματος γύρω από τα κουμπιά και κοντά στις ραφές.