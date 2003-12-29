ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Ευκολία χρήσης και μεγάλη διάρκεια
  • Ευκολία χρήσης και μεγάλη διάρκεια

Μη διαθέσιμο πλέον

LightCareΣίδερο για στεγνό σιδέρωμα

HI108/01

1 βραβείο

Ευκολία χρήσης και μεγάλη διάρκεια

Το σίδερο Philips είναι ελαφρύ και αποδοτικό προσφέροντας τέλεια αποτελέσματα με λιγότερο κόπο.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ευκολία χρήσης και μεγάλη διάρκεια

  • Εξαιρετικά λεία πλάκα

  • 1000 W

  • Μήκος καλωδίου 1,7 μ.

Εξαιρετικά λεία πλάκα

Εξαιρετικά λεία πλάκα

Εξαιρετικά λεία πλάκα

Το αυλάκι για σιδέρωμα γύρω από κουμπιά επιταχύνει τη διαδικασία του σιδερώματος γύρω από τα κουμπιά και κοντά στις ραφές

Το αυλάκι για σιδέρωμα γύρω από κουμπιά επιταχύνει τη διαδικασία του σιδερώματος γύρω από τα κουμπιά και κοντά στις ραφές

Το αυλάκι για σιδέρωμα γύρω από κουμπιά επιταχύνει τη διαδικασία του σιδερώματος γύρω από τα κουμπιά και κοντά στις ραφές.

Άνετη, ανάγλυφη λαβή για εύκολο κράτημα

Άνετη, ανάγλυφη λαβή για εύκολο κράτημα

Το ανάγλυφο στη λαβή του σίδερου εξασφαλίζει άνετο και εργονομικό κράτημα, έτσι ώστε το χέρι σας να εφαρμόζει καλά και να μην γλιστράει κατά τη διάρκεια του σιδερώματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βραβεία

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.