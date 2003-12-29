2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
HI108/01
Ευκολία χρήσης και μεγάλη διάρκεια
Το σίδερο Philips είναι ελαφρύ και αποδοτικό προσφέροντας τέλεια αποτελέσματα με λιγότερο κόπο.
Εξαιρετικά λεία πλάκα
1000 W
Μήκος καλωδίου 1,7 μ.
Εξαιρετικά λεία πλάκα
Το αυλάκι για σιδέρωμα γύρω από κουμπιά επιταχύνει τη διαδικασία του σιδερώματος γύρω από τα κουμπιά και κοντά στις ραφές.
Το ανάγλυφο στη λαβή του σίδερου εξασφαλίζει άνετο και εργονομικό κράτημα, έτσι ώστε το χέρι σας να εφαρμόζει καλά και να μην γλιστράει κατά τη διάρκεια του σιδερώματος.
Βραβεία
Κριτικές