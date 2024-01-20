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2 χρόνια εγγύηση
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Μεταλλική
Καπάκι με ελατήριο
Φωτεινή ένδειξη
1,7 L
Μεταλλικά μέρη από ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλο για τρόφιμα (SUS304) που εγγυώνται ασφαλές και καθαρό νερό.
Το αποσπώμενο φίλτρο micro-mesh στο στόμιο αιχμαλωτίζει μικροσκοπικά σωματίδια αλάτων μεγέθους 200 μικρόμετρων για να απολαμβάνετε ένα καθαρό δοχείο.
Η καλυμμένη αντίσταση από ανοξείδωτο ατσάλι εξασφαλίζει γρήγορο βρασμό και εύκολο καθαρισμό.
4.7
από 5
79
Κριτικές
95%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ΡΕΝΑ116
20/01/2024
Ελλάδα
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΑ
η εμφάνιση είναι ευχαριστη και η λειτουργεία του αποτελεσματική και γρήγορη
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9350/90 Μεταλ. βραστ. – καπάκι με ελατήριο, φωτεινή ένδειξη
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9350/90 Μεταλ. βραστ. – καπάκι με ελατήριο, φωτεινή ένδειξη
Alexandros63
26/03/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλό προϊόν
Μετά από ένα μήνα+ και αρκετή χρήση, έχω πολύ καλή εντύπωση από το προϊόν.
Πλεονεκτήματα
ποιότητα κατασκευής, λειτουργικό προϊόν, όμορφη σχεδίαση, τιμή αγοράς
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9350/90 Μεταλ. βραστ. – καπάκι με ελατήριο, φωτεινή ένδειξη
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9350/90 Μεταλ. βραστ. – καπάκι με ελατήριο, φωτεινή ένδειξη
Εψιλον
06/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Απλο και αποτελεσματικο
Αρχικα για τη μικρη μου, μετα για το τσαι, το φαγητο, το γραφειο. Γρηγορα βραστο νερο ειναι απαραιτητο
Πλεονεκτήματα
Απλο ευκολο αποτελεσματκο γρηγορο
Μειονεκτήματα
Το αναγκαιο καθαρισμα αλατων
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9350/91 Βραστήρας
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9350/91 Βραστήρας
25% μεγαλύτερος από τον συνηθισμένο μεταλλικό βραστήρα HD9320 της Philips