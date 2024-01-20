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  • Ανθεκτική σχεδίαση
  • Ανθεκτική σχεδίαση
  • Ανθεκτική σχεδίαση
  • Ανθεκτική σχεδίαση
  • Ανθεκτική σχεδίαση
  • Ανθεκτική σχεδίαση
  • Ανθεκτική σχεδίαση
  • Ανθεκτική σχεδίαση

Daily CollectionΜεταλ. βραστ. – καπάκι με ελατήριο, φωτεινή ένδειξη

HD9350/90

4.7
| (79) Κριτικές | 95% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ανθεκτική σχεδίαση
Ανθεκτικός βραστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι ασφαλές για τρόφιμα, για μακροχρόνια και αξιόπιστη καθημερινή χρήση. Η Philips ενσωματώνει 60 χρόνια αξιοπιστίας και εξειδίκευσης σε αυτόν τον κομψό βραστήρα που έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.
Δείτε όλα τα οφέλη

Για μακροχρόνια και αξιόπιστη καθημερινή χρήση

Ανθεκτική σχεδίαση

  • Μεταλλική

  • Καπάκι με ελατήριο

  • Φωτεινή ένδειξη

  • 1,7 L

Ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλο για τρόφιμα (SUS304)

Μεταλλικά μέρη από ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλο για τρόφιμα (SUS304) που εγγυώνται ασφαλές και καθαρό νερό.

Το φίλτρο micro-mesh αιχμαλωτίζει τα μικροσκοπικά σωματίδια των αλάτων

Το φίλτρο micro-mesh αιχμαλωτίζει τα μικροσκοπικά σωματίδια των αλάτων

Το αποσπώμενο φίλτρο micro-mesh στο στόμιο αιχμαλωτίζει μικροσκοπικά σωματίδια αλάτων μεγέθους 200 μικρόμετρων για να απολαμβάνετε ένα καθαρό δοχείο.

Επίπεδη αντίσταση για γρήγορο βρασμό

Επίπεδη αντίσταση για γρήγορο βρασμό

Η καλυμμένη αντίσταση από ανοξείδωτο ατσάλι εξασφαλίζει γρήγορο βρασμό και εύκολο καθαρισμό.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.7

από 5

79

Κριτικές

95%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

20/01/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΑ

η εμφάνιση είναι ευχαριστη και η λειτουργεία του αποτελεσματική και γρήγορη

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9350/90 Μεταλ. βραστ. – καπάκι με ελατήριο, φωτεινή ένδειξη

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9350/90 Μεταλ. βραστ. – καπάκι με ελατήριο, φωτεινή ένδειξη

26/03/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλό προϊόν

Μετά από ένα μήνα+ και αρκετή χρήση, έχω πολύ καλή εντύπωση από το προϊόν.

Πλεονεκτήματα

ποιότητα κατασκευής, λειτουργικό προϊόν, όμορφη σχεδίαση, τιμή αγοράς

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9350/90 Μεταλ. βραστ. – καπάκι με ελατήριο, φωτεινή ένδειξη

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9350/90 Μεταλ. βραστ. – καπάκι με ελατήριο, φωτεινή ένδειξη

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Απλο και αποτελεσματικο

Αρχικα για τη μικρη μου, μετα για το τσαι, το φαγητο, το γραφειο. Γρηγορα βραστο νερο ειναι απαραιτητο

Πλεονεκτήματα

Απλο ευκολο αποτελεσματκο γρηγορο

Μειονεκτήματα

Το αναγκαιο καθαρισμα αλατων

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9350/91 Βραστήρας

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9350/91 Βραστήρας

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. 25% μεγαλύτερος από τον συνηθισμένο μεταλλικό βραστήρα HD9320 της Philips