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Series 5000 Γυάλινος Βραστήρας - ελαφρύς, 1,7 L

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Series 5000Γυάλινος Βραστήρας - ελαφρύς, 1,7 L

HD9339/80

Series 5000 Γυάλινος Βραστήρας - ελαφρύς, 1,7 L

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Eco passport Philips Series 5000 Glass kettle - English (US)

  • PDF αρχείο, 246.2 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF αρχείο, 197.4 kB
  • 31 July 2026

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