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  • Μοντέρνα σχεδίαση και μεγάλη αντοχή
  • Μοντέρνα σχεδίαση και μεγάλη αντοχή
  • Μοντέρνα σχεδίαση και μεγάλη αντοχή
  • Μοντέρνα σχεδίαση και μεγάλη αντοχή
  • Μοντέρνα σχεδίαση και μεγάλη αντοχή
  • Μοντέρνα σχεδίαση και μεγάλη αντοχή
  • Μοντέρνα σχεδίαση και μεγάλη αντοχή
  • Μοντέρνα σχεδίαση και μεγάλη αντοχή
  • Μοντέρνα σχεδίαση και μεγάλη αντοχή
  • Μοντέρνα σχεδίαση και μεγάλη αντοχή
  • Μοντέρνα σχεδίαση και μεγάλη αντοχή
  • Μοντέρνα σχεδίαση και μεγάλη αντοχή

Series 5000Γυάλινος Βραστήρας - ελαφρύς, 1,7 L

HD9339/80

4.5
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Μοντέρνα σχεδίαση και μεγάλη αντοχή
Ο γυάλινος βραστήρας 1,7 λίτρων οικογενειακού μεγέθους διαθέτει μοντέρνα σχεδίαση με έξυπνη μπλε φωτεινή ένδειξη στη βάση, για να σας ενημερώνει όταν ο βραστήρας είναι σε λειτουργία.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ανθεκτικό, διάφανο γυαλί με αισθητήρα φωτεινής ένδειξης

Μοντέρνα σχεδίαση και μεγάλη αντοχή

  • 1,7 L

  • Αποσπώμενο καπάκι

  • Μπλε φωτεινή ένδειξη

Επίπεδη αντίσταση για γρήγορο βρασμό

Επίπεδη αντίσταση για γρήγορο βρασμό

Η καλυμμένη αντίσταση από ανοξείδωτο ατσάλι εξασφαλίζει γρήγορο βρασμό και εύκολο καθαρισμό.

Το φίλτρο micro-mesh αιχμαλωτίζει τα μικροσκοπικά σωματίδια των αλάτων

Το φίλτρο micro-mesh αιχμαλωτίζει τα μικροσκοπικά σωματίδια των αλάτων

Το αποσπώμενο φίλτρο micro-mesh αιχμαλωτίζει τα μικροσκοπικά σωματίδια των αλάτων μεγέθους 200 microns εξασφαλίζοντας σας ένα καθαρό ρόφημα.

Σύστημα κατά του βρασμού εν κενώ

Σύστημα κατά του βρασμού εν κενώ

Σύστημα πολυ-ασφαλείας κατά του βρασμού χωρίς νερό, με αυτόματη απενεργοποίηση, όταν το νερό είναι έτοιμο

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

14/05/2022

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Excelente jarro

Funciona perfeitamente como esperado. Aquece rapidamente. Como é de vidro transparente consigo ver quando há calcário no fundo e poder retirar quando necessário.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HD9339/80 Jarro de vidro – leve, 1,7 litros

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HD9339/80 Jarro de vidro – leve, 1,7 litros

18/01/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

πολύ καλό προϊόν με καλή τιμή

Αρκετά καλή απόδοση , το καθάρισμα τησ γυάλινης επιφάνειασ λίγο δύσκολο με τα άλατα ,

Πλεονεκτήματα

ποιότητα , τιμή και λειτουργικότητα

Μειονεκτήματα

Καθαρισμός από άλατα τον νερού στην γυάλινη επιφάνεια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HD9339/80 Γυάλινος Βραστήρας - ελαφρύς, 1,7 L

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HD9339/80 Γυάλινος Βραστήρας - ελαφρύς, 1,7 L

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.