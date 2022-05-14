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1,7 L
Αποσπώμενο καπάκι
Μπλε φωτεινή ένδειξη
Η καλυμμένη αντίσταση από ανοξείδωτο ατσάλι εξασφαλίζει γρήγορο βρασμό και εύκολο καθαρισμό.
Το αποσπώμενο φίλτρο micro-mesh αιχμαλωτίζει τα μικροσκοπικά σωματίδια των αλάτων μεγέθους 200 microns εξασφαλίζοντας σας ένα καθαρό ρόφημα.
Σύστημα πολυ-ασφαλείας κατά του βρασμού χωρίς νερό, με αυτόματη απενεργοποίηση, όταν το νερό είναι έτοιμο
4.5
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
14/05/2022
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Excelente jarro
Funciona perfeitamente como esperado. Aquece rapidamente. Como é de vidro transparente consigo ver quando há calcário no fundo e poder retirar quando necessário.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HD9339/80 Jarro de vidro – leve, 1,7 litros
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HD9339/80 Jarro de vidro – leve, 1,7 litros
Nick357
18/01/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
πολύ καλό προϊόν με καλή τιμή
Αρκετά καλή απόδοση , το καθάρισμα τησ γυάλινης επιφάνειασ λίγο δύσκολο με τα άλατα ,
Πλεονεκτήματα
ποιότητα , τιμή και λειτουργικότητα
Μειονεκτήματα
Καθαρισμός από άλατα τον νερού στην γυάλινη επιφάνεια
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HD9339/80 Γυάλινος Βραστήρας - ελαφρύς, 1,7 L
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 5000 HD9339/80 Γυάλινος Βραστήρας - ελαφρύς, 1,7 L