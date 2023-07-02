Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μαγείρεμα
Όλες οι σειρές
Pure Essentials Collection Ατμομάγειρας
Μη διαθέσιμο πλέον
Υποστήριξη
HD9140/91
Μετάβαση στο κατάστημα
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό
Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.
Εμπορικό φυλλάδιο τοπικής προσαρμογής
Εγχειρίδιο χρήστη
Επικοινωνία με τη Philips
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε