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Μη διαθέσιμο πλέον
10 L, 900 W
Ψηφιακός χρονοδιακόπτης,προκαθ. χρόνοι
Ενίσχυση αρωμάτων, διατήρηση θερμότητας
Πλαστικό/μεταλλικό, μαύρο
Η μοναδική λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων Flavour Booster του ατμομάγειρα Philips σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε άρωμα μυρωδικών και μπαχαρικών, προσδίδοντας ακόμα περισσότερη γεύση στο μαγείρεμα στον ατμό. Εσείς ρίξτε τα αγαπημένα σας μυρωδικά και μπαχαρικά στον ενισχυτή και αφήστε τον ατμό να κάνει τα υπόλοιπα. Η θερμότητα του ατμού απελευθερώνει τα αρώματα, τα οποία διεισδύουν στο φαγητό χαρίζοντάς του μοναδική γεύση.
Το μαγείρεμα στον ατμό απαιτεί λεπτό χειρισμό. Γι' αυτό ο ατμομάγειρας της Philips διαθέτει μεγάλο εύρος προκαθορισμένων χρόνων και απενεργοποιεί αυτόματα την παροχή ατμού μόλις συμπληρωθεί ο χρόνος που απαιτείται για ιδανικό μαγείρεμα στον ατμό. Χάρη σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να μαγειρεύετε πολλά φαγητά, όπως ρύζι, αυγά, λαχανικά, κοτόπουλο και ψάρι, με εξαιρετικά αποτελέσματα και διατηρώντας όλη τη γεύση και τις βιταμίνες.
Με το τεράστιο δοχείο ατμού μπορείτε να ετοιμάζετε ακόμη περισσότερα νόστιμα γεύματα για την οικογένειά σας. Τεράστιο δοχείο ατμού για σούπα, βραστά φαγητά, ρύζι και πολλά ακόμη.
5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κατερινα
02/02/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό !!
Πολύ καλό . Τέλειο μαγείρεμα στον ατμό . Ήθελα να το κάνω δώρο αλλά δυστυχώς λένε ότι καταργείται το μοντέλο . Δεν υπάρχει πια στην αγορα . Κρίμα .
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Μαρία Λ.
30/03/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Ατμομάγειρας 2021!!!
Χρησιμοποιώ τον ατμομάγειρα τους τελευταίους τρεις και παραπάνω μήνες κυριολεκτικά καθημερινά και κάποιες φορές μεσημέρι, βράδυ. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από την αγορά μου. Έχω μαγειρέψει άψογα και απροσδόκητα νόστιμα κοτόπουλο, ψάρια, λαχανικά, ρύζι ακόμα κ φακές. Θεωρώ πλέον ότι είναι ότι πιο χρήσιμο έχω στην κουζίνα μου κυρίως γιατί έχει μειωθεί σημαντικά ο χρόνος ενασχόλησης μου με το μαγείρεμα υπερτερώντας παράλληλα σε γεύση κ υγιεινή. Ο ψηφιακός του χρονοδιακόπτης τον κάνει εύχρηστο ακόμα κ για τον γιο μου. Η λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων είναι εξαιρετική, οι χρόνοι του σωστοί, το καθάρισμα σχετικά εύκολο και γενικά είναι ένα μηχάνημα που ικανοποίησε όλες τις προσδοκίες μου τηρώντας όσα υπόσχεται. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.
Πλεονεκτήματα
Νόστιμα φαγητά, ταχυτητα μαγειρέματος, πολλαπλά επίπεδα, αθόρυβη λειτουργία, εύκολο καθάρισμα, σύγχρονη εμφάνιση
Μειονεκτήματα
Κανένα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer