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Daily Collection Ατμομάγειρας

Μη διαθέσιμο πλέον

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Daily CollectionΑτμομάγειρας

HD9126/00

Daily Collection Ατμομάγειρας

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Steamer HD9126/00 - English (US)

  • PDF αρχείο, 268.2 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Daily Collection Steamer

  • PDF αρχείο, 4.6 MB
  • 11 March 2024

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