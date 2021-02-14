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  • Γεμάτη γεύση του φαγητού στον ατμό
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  • Γεμάτη γεύση του φαγητού στον ατμό
  • Γεμάτη γεύση του φαγητού στον ατμό
  • Γεμάτη γεύση του φαγητού στον ατμό
  • Γεμάτη γεύση του φαγητού στον ατμό
  • Γεμάτη γεύση του φαγητού στον ατμό
  • Γεμάτη γεύση του φαγητού στον ατμό
  • Γεμάτη γεύση του φαγητού στον ατμό
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  • Γεμάτη γεύση του φαγητού στον ατμό
  • Γεμάτη γεύση του φαγητού στον ατμό
  • Γεμάτη γεύση του φαγητού στον ατμό
  • Γεμάτη γεύση του φαγητού στον ατμό
  • Γεμάτη γεύση του φαγητού στον ατμό
  • Γεμάτη γεύση του φαγητού στον ατμό

Μη διαθέσιμο πλέον

Daily CollectionΑτμομάγειρας

HD9126/00

4
| (1) Κριτική
Γεμάτη γεύση του φαγητού στον ατμό
Ατμός με ιδανικές ρυθμίσεις για κάθε γεύμα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με ενίσχυση αρωμάτων

Γεμάτη γεύση του φαγητού στον ατμό

  • 9 L, 900 W

  • Μη αυτόματος χρονοδιακόπτης

  • Ενίσχυση αρωμάτων, μπολ για σούπα/ρύζι

  • Πλαστικό, μαύρο

Η ενίσχυση αρωμάτων προσθέτει γεύση, με πεντανόστιμα μυρωδικά και καρυκεύματα

Η ενίσχυση αρωμάτων προσθέτει γεύση, με πεντανόστιμα μυρωδικά και καρυκεύματα

Η μοναδική λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων Flavor Booster του ατμομάγειρα Philips σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε μυρωδικά και μπαχαρικά, προσδίδοντας ακόμα περισσότερη γεύση στο μαγείρεμα στον ατμό. Εσείς ρίξτε τα αγαπημένα σας μυρωδικά και μπαχαρικά και αφήστε τον ατμό να κάνει τα υπόλοιπα. Η θερμότητα του ατμού απελευθερώνει τα αρώματα, τα οποία διεισδύουν στο φαγητό χαρίζοντάς του μοναδική γεύση.

Με το υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό όλα τα θρεπτικά συστατικά μένουν στο φαγητό.

Με το υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό όλα τα θρεπτικά συστατικά μένουν στο φαγητό.

Χρονοδιακόπτης φαγητού για ψάρι, λαχανικά, ρύζι και άλλα

Χρονοδιακόπτης φαγητού για ψάρι, λαχανικά, ρύζι και άλλα

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

1

Κριτική

5
3
2
1

14/02/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Καλός ατμομάγειρας!

Τον χρησιμοποιώ λιγότερο από μήνα και είμαι ευχαριστημένη μέχρι στιγμής από το μαγείρεμα στον ατμό.Κυρίως το χρησιμοποιώ για το μαγείρεμα των λαχανικών και του ρυζιού.Κρέας δεν έχω δοκιμάσει ακόμα.Το μόνο αρνητικό του είναι το μικρό καλώδιο που συνδέεται με το ρεύμα.

Μειονεκτήματα

Μικρό καλώδιο σύνδεσης με το ρεύμα.

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9126/90 Steamer

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9126/90 Steamer

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.