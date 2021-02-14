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Μη διαθέσιμο πλέον
HD9126/00
9 L, 900 W
Μη αυτόματος χρονοδιακόπτης
Ενίσχυση αρωμάτων, μπολ για σούπα/ρύζι
Πλαστικό, μαύρο
Η μοναδική λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων Flavor Booster του ατμομάγειρα Philips σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε μυρωδικά και μπαχαρικά, προσδίδοντας ακόμα περισσότερη γεύση στο μαγείρεμα στον ατμό. Εσείς ρίξτε τα αγαπημένα σας μυρωδικά και μπαχαρικά και αφήστε τον ατμό να κάνει τα υπόλοιπα. Η θερμότητα του ατμού απελευθερώνει τα αρώματα, τα οποία διεισδύουν στο φαγητό χαρίζοντάς του μοναδική γεύση.
4.0
από 5
1
Κριτική
Lefka
14/02/2021
Ελλάδα
Καλός ατμομάγειρας!
Τον χρησιμοποιώ λιγότερο από μήνα και είμαι ευχαριστημένη μέχρι στιγμής από το μαγείρεμα στον ατμό.Κυρίως το χρησιμοποιώ για το μαγείρεμα των λαχανικών και του ρυζιού.Κρέας δεν έχω δοκιμάσει ακόμα.Το μόνο αρνητικό του είναι το μικρό καλώδιο που συνδέεται με το ρεύμα.
Μειονεκτήματα
Μικρό καλώδιο σύνδεσης με το ρεύμα.
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9126/90 Steamer
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9126/90 Steamer