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  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product with Accessory Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product with Accessory Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine

Μη διαθέσιμο πλέον

Saeco PicoBaristoΣούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

HD8927/01

4.1

| (374) Κριτικές | 82% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Η μεγαλύτερη ποικιλία από μια μηχανή μικρού μεγέθους

Η PicoBaristo είναι μια μηχανή μικρού μεγέθους που "κακομαθαίνει" τους λάτρεις του καφέ με την ποικιλία που προσφέρει. Από το περιβάλλον χρήσης, έχετε μια ευρεία γκάμα επιλογών με ένα μόνο πάτημα. Επιπλέον, με το φίλτρο AquaClean μπορείτε να απολαύσετε πάνω από 5.000 φλιτζάνια* χωρίς αφαλάτωση

Δείτε όλα τα οφέλη

Απολαύστε πάνω από 5.000 φλιτζάνια* καφέ χωρίς αφαλάτωση

Η μεγαλύτερη ποικιλία από μια μηχανή μικρού μεγέθους

  • 11 ροφήματα

  • Ενσωματωμένη premium κανάτα γάλακτος

  • Ανοξείδωτο ατσάλι

  • AquaClean

20.000 φλιτζάνια εκλεκτότερου καφέ με τους ανθεκτικούς κεραμικούς μύλους

20.000 φλιτζάνια εκλεκτότερου καφέ με τους ανθεκτικούς κεραμικούς μύλους

Οι μύλοι μας είναι κεραμικοί και κατασκευασμένοι με υψηλή τεχνολογία: εξαιρετικά σκληροί και ακριβείς. Οι φρέσκοι κόκκοι τρίβονται απαλά, χωρίς τον κίνδυνο υπερθέρμανσης. Έτσι, εξάγονται όλα τα καταπληκτικά αρώματα και οι γεύσεις σε έναν καφέ υψηλής ποιότητας για τουλάχιστον 20.000 φλιτζάνια.

Απολαύστε 11 ροφήματα πανεύκολα

Απολαύστε μια μεγάλη ποικιλία ροφημάτων ανάλογα με την περίσταση. Είτε λαχταράτε έναν εσπρέσο, έναν καφέ ή μια συνταγή με βάση το γάλα, η σούπερ αυτόματη μηχανή προσφέρει τέλειο αποτέλεσμα χωρίς ταλαιπωρία και σε χρόνο μηδέν!

Βελτιωμένος έλεγχος της μηχανής σας μέσω της εξελιγμένης οθόνης

Βελτιωμένος έλεγχος της μηχανής σας μέσω της εξελιγμένης οθόνης

Η εξελιγμένη οθόνη εμφανίζει όλες τις σχετικές πληροφορίες, για να χειρίζεστε εύκολα τη μηχανή σας και να απολαμβάνετε την καλύτερη απόδοση. Ο συνδυασμός εικονιδίων και κειμένου θα σας καθοδηγήσει σε όλες τις επιλογές προσαρμογής και τις σημαντικές δραστηριότητες συντήρησης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Εξαρτήματα και αξεσουάρ

Κριτικές

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4.1

από 5

374

Κριτικές

82%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

26/12/2021

Italia

Italia

Ottima macchina

Macchina veramente fantastica, caffè veramente buono e Cappuccino ottimo. Con questa macchina del caffè in casa ti dimenticherai di andare al bar. Unico difetto se proprio devo essere pignolo, sono quelle gocce iniziali prima di ogni bevanda. Cmq il parere finale è ottimo prodotto

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5460/10 Macchina da caffè automatica

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5460/10 Macchina da caffè automatica

27/07/2021

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Magnifica

Davvero un ottimo prodotto... Bevande molto buone, non complicata da pulire. L'unica cosa che magari può essere rivista è il livello di rumore (ma è il processo che di per sé è così)

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Macchina da caffè automatica

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Macchina da caffè automatica

06/04/2021

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

la funzione cappuccin e come quello bevuto al bar

Buono apparecchio specialmente le regolazioni delle erogazioni acqua caffe ecc

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Macchina da caffè automatica

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Macchina da caffè automatica

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού.

  2. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού