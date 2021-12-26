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Μη διαθέσιμο πλέον
Η μεγαλύτερη ποικιλία από μια μηχανή μικρού μεγέθους
Η PicoBaristo είναι μια μηχανή μικρού μεγέθους που "κακομαθαίνει" τους λάτρεις του καφέ με την ποικιλία που προσφέρει. Από το περιβάλλον χρήσης, έχετε μια ευρεία γκάμα επιλογών με ένα μόνο πάτημα. Επιπλέον, με το φίλτρο AquaClean μπορείτε να απολαύσετε πάνω από 5.000 φλιτζάνια* χωρίς αφαλάτωση
11 ροφήματα
Ενσωματωμένη premium κανάτα γάλακτος
Ανοξείδωτο ατσάλι
AquaClean
Οι μύλοι μας είναι κεραμικοί και κατασκευασμένοι με υψηλή τεχνολογία: εξαιρετικά σκληροί και ακριβείς. Οι φρέσκοι κόκκοι τρίβονται απαλά, χωρίς τον κίνδυνο υπερθέρμανσης. Έτσι, εξάγονται όλα τα καταπληκτικά αρώματα και οι γεύσεις σε έναν καφέ υψηλής ποιότητας για τουλάχιστον 20.000 φλιτζάνια.
Απολαύστε μια μεγάλη ποικιλία ροφημάτων ανάλογα με την περίσταση. Είτε λαχταράτε έναν εσπρέσο, έναν καφέ ή μια συνταγή με βάση το γάλα, η σούπερ αυτόματη μηχανή προσφέρει τέλειο αποτέλεσμα χωρίς ταλαιπωρία και σε χρόνο μηδέν!
Η εξελιγμένη οθόνη εμφανίζει όλες τις σχετικές πληροφορίες, για να χειρίζεστε εύκολα τη μηχανή σας και να απολαμβάνετε την καλύτερη απόδοση. Ο συνδυασμός εικονιδίων και κειμένου θα σας καθοδηγήσει σε όλες τις επιλογές προσαρμογής και τις σημαντικές δραστηριότητες συντήρησης.
4.1
από 5
374
Κριτικές
82%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Cacchiolino78
26/12/2021
Italia
Ottima macchina
Macchina veramente fantastica, caffè veramente buono e Cappuccino ottimo. Con questa macchina del caffè in casa ti dimenticherai di andare al bar. Unico difetto se proprio devo essere pignolo, sono quelle gocce iniziali prima di ogni bevanda. Cmq il parere finale è ottimo prodotto
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5460/10 Macchina da caffè automatica
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5460/10 Macchina da caffè automatica
Dello96
27/07/2021
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Magnifica
Davvero un ottimo prodotto... Bevande molto buone, non complicata da pulire. L'unica cosa che magari può essere rivista è il livello di rumore (ma è il processo che di per sé è così)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Macchina da caffè automatica
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Macchina da caffè automatica
Archiede67
06/04/2021
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
la funzione cappuccin e come quello bevuto al bar
Buono apparecchio specialmente le regolazioni delle erogazioni acqua caffe ecc
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Macchina da caffè automatica
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Macchina da caffè automatica
Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού.
Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού