2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
6 ροφήματα
Ενσωματωμένη κανάτα γάλακτος
Ανοξείδωτο ατσάλι
AquaClean
Οι μύλοι μας είναι κεραμικοί και κατασκευασμένοι με υψηλή τεχνολογία: εξαιρετικά σκληροί και ακριβείς. Οι φρέσκοι κόκκοι τρίβονται απαλά, χωρίς τον κίνδυνο υπερθέρμανσης. Έτσι, εξάγονται όλα τα καταπληκτικά αρώματα και οι γεύσεις σε έναν καφέ υψηλής ποιότητας για τουλάχιστον 20.000 φλιτζάνια.
Απολαύστε μια μεγάλη ποικιλία ροφημάτων ανάλογα με την περίσταση. Είτε λαχταράτε έναν εσπρέσο, έναν καφέ ή μια συνταγή με βάση το γάλα, η σούπερ αυτόματη μηχανή προσφέρει τέλειο αποτέλεσμα χωρίς ταλαιπωρία και σε χρόνο μηδέν!
Το AquaClean είναι το κατοχυρωμένο φίλτρο νερού μας, το οποίο σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την ποιότητα του καφέ σας χάρη στον καθαρισμό του νερού. Επίσης, εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων στο κύκλωμα νερού της μηχανής καφέ: μπορείτε να παρασκευάσετε έως και 5.000* φλιτζάνια χωρίς αφαλάτωση, αντικαθιστώντας τακτικά το φίλτρο.
5.0
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Giorgos
03/08/2018
Ελλάδα
Παρα πολυ καλη μηχανη!
Πολυ καλη μηχανη, ευχρηστη και αρκετα αξιοπιστη. Την εχω δυο χρονια και εχει φτιαξει απειρους καφεδες!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Incanto HD8917/01 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Incanto HD8917/01 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
megustas
09/12/2017
Ελλάδα
ΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΙΟΝ
ΑΓΟΡΑΣΑ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ. ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΩΡΑΙΟ ΚΑΦΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ. ΦΤΙΑΧΝΩ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΚΑΦΕΔΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. ΜΟΝΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΟ ΤΟ MAINTANACE KIT (φιλτρο, κλπ παρεκλομενα).
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Incanto HD8917/01 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Incanto HD8917/01 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Mezitos
14/01/2018
Portugal
Excelente
Impecável, excelente, pratico, linda, muito bom café! Recomendo vivamente! Espero que tenha uma vida longa
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Incanto HD8917/01 Super-automatic espresso machine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Incanto HD8917/01 Super-automatic espresso machine
Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού.
Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού