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  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
  • Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.

Μη διαθέσιμο πλέον

Saeco IncantoΣούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

HD8917/01

5
| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.
Η Saeco Incanto θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία της. Η κομψή, ανοξείδωτη πρόσοψη διαθέτει ιταλική τεχνολογία υψηλής ποιότητας που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να φτιάχνει εξαιρετικό καφέ κάθε φορά. Έτσι, ο καφές των ονείρων σας είναι, επιτέλους, πραγματικότητα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Υπέροχο latte macchiato με το πάτημα ενός κουμπιού

Κομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.

  • 6 ροφήματα

  • Ενσωματωμένη κανάτα γάλακτος

  • Ανοξείδωτο ατσάλι

  • AquaClean

20.000 φλιτζάνια εκλεκτότερου καφέ με τους ανθεκτικούς κεραμικούς μύλους

20.000 φλιτζάνια εκλεκτότερου καφέ με τους ανθεκτικούς κεραμικούς μύλους

Οι μύλοι μας είναι κεραμικοί και κατασκευασμένοι με υψηλή τεχνολογία: εξαιρετικά σκληροί και ακριβείς. Οι φρέσκοι κόκκοι τρίβονται απαλά, χωρίς τον κίνδυνο υπερθέρμανσης. Έτσι, εξάγονται όλα τα καταπληκτικά αρώματα και οι γεύσεις σε έναν καφέ υψηλής ποιότητας για τουλάχιστον 20.000 φλιτζάνια.

Απολαύστε 6 ροφήματα πανεύκολα

Απολαύστε 6 ροφήματα πανεύκολα

Απολαύστε μια μεγάλη ποικιλία ροφημάτων ανάλογα με την περίσταση. Είτε λαχταράτε έναν εσπρέσο, έναν καφέ ή μια συνταγή με βάση το γάλα, η σούπερ αυτόματη μηχανή προσφέρει τέλειο αποτέλεσμα χωρίς ταλαιπωρία και σε χρόνο μηδέν!

Με AquaClean για έως και 5.000* φλιτζάνια χωρίς αφαλάτωση

Με AquaClean για έως και 5.000* φλιτζάνια χωρίς αφαλάτωση

Το AquaClean είναι το κατοχυρωμένο φίλτρο νερού μας, το οποίο σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την ποιότητα του καφέ σας χάρη στον καθαρισμό του νερού. Επίσης, εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων στο κύκλωμα νερού της μηχανής καφέ: μπορείτε να παρασκευάσετε έως και 5.000* φλιτζάνια χωρίς αφαλάτωση, αντικαθιστώντας τακτικά το φίλτρο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

03/08/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Παρα πολυ καλη μηχανη!

Πολυ καλη μηχανη, ευχρηστη και αρκετα αξιοπιστη. Την εχω δυο χρονια και εχει φτιαξει απειρους καφεδες!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Incanto HD8917/01 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Incanto HD8917/01 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

09/12/2017

Ελλάδα

Ελλάδα

ΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΑΓΟΡΑΣΑ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ. ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΩΡΑΙΟ ΚΑΦΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ. ΦΤΙΑΧΝΩ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΚΑΦΕΔΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. ΜΟΝΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΟ ΤΟ MAINTANACE KIT (φιλτρο, κλπ παρεκλομενα).

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Incanto HD8917/01 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Incanto HD8917/01 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

14/01/2018

Portugal

Portugal

Excelente

Impecável, excelente, pratico, linda, muito bom café! Recomendo vivamente! Espero que tenha uma vida longa

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Incanto HD8917/01 Super-automatic espresso machine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Incanto HD8917/01 Super-automatic espresso machine

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού.

  2. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού