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Μη διαθέσιμο πλέον
HD8425/11
Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
Η χειροκίνητη εσπρεσομηχανή Saeco προσφέρει στους παραδοσιακούς όλα όσα χρειάζονται για την καθημερινή παρασκευή του ιδανικού εσπρέσο. Το πατενταρισμένο φίλτρο πίεσης προσφέρει πεντανόστιμη κρέμα που διαρκεί, σε κάθε φλιτζάνι.
Κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα
Ανοξείδωτο ατσάλι / Μαύρο
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αλεσμένου καφέ και καφέ σε ταμπλέτες
Το περίβλημα της χειροκίνητης μηχανής εσπρέσσο Saeco κατασκευάζεται από ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας.
Συμπλήρωση καφέ σε σκόνη ή νερού, άδειασμα του φίλτρου ή του δίσκου συλλογής σταγόνων. Όλα τα διαμερίσματα είναι άμεσα προσβάσιμα για μέγιστη ευκολία.
3.7
από 5
21
Κριτικές
alsp
27/03/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλη καφετιέρα
Ειμαι πολυ ευχαριστημενος απο την καφετιερα, την εχω σχεδον 3 χρονια, πολυ value for money. Mονο αρνητικο ίσως η επισκευη της, που μου κοστισε αρκετα ακριβα, καθως πηγα σε επισημο αντιπροσωπο. Ενας φιλοξενουμενος εστριψε πολυ το κουμπι ατμου, και η επισκευη της κοστισε αρκετα, χωρις να εγινε κατι αλλο, πλην του να βαλουν πισω το κουμπι, και ενα απλο τσεκ.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Poemia HD8425/11 Χειροκίνητη μηχανή εσπρέσο
Date of Use 2018-03-27
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Poemia HD8425/11 Χειροκίνητη μηχανή εσπρέσο
Date of Use 2018-03-27
Roberto73
21/06/2017
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
molto bene!
premetto che utilizzo la macchina solo col caffè macinato. il caffè è ottimo, anche la schiuma è spettacolare. molto comoda la funzione di spegnimento automatica quando non viene utilizzata.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Macchina da caffè manuale Poemia HD8425/11
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Macchina da caffè manuale Poemia HD8425/11
Dag73
15/01/2016
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Facile da usare comoda da pulire
La macchina molto più bella della foto fa un ottimo caffè e cappuccino, Ottima la qualità /prezzo la consiglio a tutti
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Poemia HD8425/21 Macchina da caffè manuale
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Poemia HD8425/21 Macchina da caffè manuale