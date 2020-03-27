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  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Saeco PoemiaΧειροκίνητη μηχανή εσπρέσο

HD8425/11

3.7

| (21) Κριτικές

Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα

Η χειροκίνητη εσπρεσομηχανή Saeco προσφέρει στους παραδοσιακούς όλα όσα χρειάζονται για την καθημερινή παρασκευή του ιδανικού εσπρέσο. Το πατενταρισμένο φίλτρο πίεσης προσφέρει πεντανόστιμη κρέμα που διαρκεί, σε κάθε φλιτζάνι.

Δείτε όλα τα οφέλη

Με φίλτρο για κρέμα υπό πίεση

Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα

  • Κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα

  • Ανοξείδωτο ατσάλι / Μαύρο

Κατάλληλη για αλεσμένο καφέ και για ταμπλέτες

Κατάλληλη για αλεσμένο καφέ και για ταμπλέτες

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αλεσμένου καφέ και καφέ σε ταμπλέτες

Ανθεκτικά υλικά κορυφαίας ποιότητας

Ανθεκτικά υλικά κορυφαίας ποιότητας

Το περίβλημα της χειροκίνητης μηχανής εσπρέσσο Saeco κατασκευάζεται από ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας.

Εργονομία για καθημερινές λειτουργίες

Εργονομία για καθημερινές λειτουργίες

Συμπλήρωση καφέ σε σκόνη ή νερού, άδειασμα του φίλτρου ή του δίσκου συλλογής σταγόνων. Όλα τα διαμερίσματα είναι άμεσα προσβάσιμα για μέγιστη ευκολία.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.7

από 5

21

Κριτικές

27/03/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλη καφετιέρα

Ειμαι πολυ ευχαριστημενος απο την καφετιερα, την εχω σχεδον 3 χρονια, πολυ value for money. Mονο αρνητικο ίσως η επισκευη της, που μου κοστισε αρκετα ακριβα, καθως πηγα σε επισημο αντιπροσωπο. Ενας φιλοξενουμενος εστριψε πολυ το κουμπι ατμου, και η επισκευη της κοστισε αρκετα, χωρις να εγινε κατι αλλο, πλην του να βαλουν πισω το κουμπι, και ενα απλο τσεκ.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Poemia HD8425/11 Χειροκίνητη μηχανή εσπρέσο

Date of Use 2018-03-27

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Poemia HD8425/11 Χειροκίνητη μηχανή εσπρέσο

Date of Use 2018-03-27

21/06/2017

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

molto bene!

premetto che utilizzo la macchina solo col caffè macinato. il caffè è ottimo, anche la schiuma è spettacolare. molto comoda la funzione di spegnimento automatica quando non viene utilizzata.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Macchina da caffè manuale Poemia HD8425/11

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Macchina da caffè manuale Poemia HD8425/11

15/01/2016

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Facile da usare comoda da pulire

La macchina molto più bella della foto fa un ottimo caffè e cappuccino, Ottima la qualità /prezzo la consiglio a tutti

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Poemia HD8425/21 Macchina da caffè manuale

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Poemia HD8425/21 Macchina da caffè manuale

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.