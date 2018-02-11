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Μη διαθέσιμο πλέον
HD8423/11
Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
Η χειροκίνητη εσπρεσομηχανή Saeco προσφέρει στους παραδοσιακούς όλα όσα χρειάζονται για την καθημερινή παρασκευή του ιδανικού εσπρέσο. Το πατενταρισμένο φίλτρο πίεσης προσφέρει πεντανόστιμη κρέμα που διαρκεί, σε κάθε φλιτζάνι.
Κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα
Μαύρο
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αλεσμένου καφέ και καφέ σε ταμπλέτες
Συμπλήρωση καφέ σε σκόνη ή νερού, άδειασμα του φίλτρου ή του δίσκου συλλογής σταγόνων. Όλα τα διαμερίσματα είναι άμεσα προσβάσιμα για μέγιστη ευκολία.
Η μηχανή εσπρέσσο Saeco συνοδεύεται από το κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα, το οποίο οι barista αποκαλούν "Pannarello". Απελευθερώνει ατμό και πρέπει να το βυθίσετε σε γάλα για να ετοιμάσετε υπέροχο αφρόγαλα. Ελευθερώστε τον barista που κρύβετε μέσα σας, δουλεύοντας το γάλα με τον παραδοσιακό τρόπο για να ετοιμάσετε τις δικές σας μοναδικές συνταγές!
3.3
από 5
119
Κριτικές
Oana0405
11/02/2018
United Kingdom
Very good coffee
It makes a very good coffee, creamy and tasty. I would recommend this product. 4/5 stars on design for the on/off situated in the back. 4/5 stars on ease of use for the difficult way that you set it working for the first time.
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Η αξιολογηση έγινε για Poemia HD8423/19 Manual Espresso machine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Poemia HD8423/19 Manual Espresso machine
Hasler
18/11/2020
Italia
Ottima!!!
Vale ogni centesimo!!! Il caffe lo fa buono e cremoso!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Macchina da caffè manuale Poemia HD8423/11
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Macchina da caffè manuale Poemia HD8423/11
Sally60@
14/03/2020
Italia
Ottimo!
Io la uso con la miscela di caffe' espresso splendid, viene un caffe' cremoso e buono!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Macchina da caffè manuale Poemia HD8423/71
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Macchina da caffè manuale Poemia HD8423/71