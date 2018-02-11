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  • Standard Product Photo Philips Poemia Manual Espresso machine HD8423/11
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  • Product Detail Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine HD8423/11
  • Product with Accessory Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Poemia Manual Espresso machine HD8423/11
  • Main in-use photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine HD8423/11
  • Product with Accessory Photograph Philips Poemia Manual Espresso machine

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Saeco PoemiaΧειροκίνητη μηχανή εσπρέσο

HD8423/11

3.3

| (119) Κριτικές

Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα

Η χειροκίνητη εσπρεσομηχανή Saeco προσφέρει στους παραδοσιακούς όλα όσα χρειάζονται για την καθημερινή παρασκευή του ιδανικού εσπρέσο. Το πατενταρισμένο φίλτρο πίεσης προσφέρει πεντανόστιμη κρέμα που διαρκεί, σε κάθε φλιτζάνι.

Δείτε όλα τα οφέλη

Με φίλτρο για κρέμα υπό πίεση

Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα

  • Κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα

  • Μαύρο

Κατάλληλη για αλεσμένο καφέ και για ταμπλέτες

Κατάλληλη για αλεσμένο καφέ και για ταμπλέτες

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αλεσμένου καφέ και καφέ σε ταμπλέτες

Εργονομία για καθημερινές λειτουργίες

Εργονομία για καθημερινές λειτουργίες

Συμπλήρωση καφέ σε σκόνη ή νερού, άδειασμα του φίλτρου ή του δίσκου συλλογής σταγόνων. Όλα τα διαμερίσματα είναι άμεσα προσβάσιμα για μέγιστη ευκολία.

Υπέροχο αφρόγαλα χάρη στο κλασικό εξάρτημα

Υπέροχο αφρόγαλα χάρη στο κλασικό εξάρτημα

Η μηχανή εσπρέσσο Saeco συνοδεύεται από το κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα, το οποίο οι barista αποκαλούν "Pannarello". Απελευθερώνει ατμό και πρέπει να το βυθίσετε σε γάλα για να ετοιμάσετε υπέροχο αφρόγαλα. Ελευθερώστε τον barista που κρύβετε μέσα σας, δουλεύοντας το γάλα με τον παραδοσιακό τρόπο για να ετοιμάσετε τις δικές σας μοναδικές συνταγές!

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.3

από 5

119

Κριτικές

11/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very good coffee

It makes a very good coffee, creamy and tasty. I would recommend this product. 4/5 stars on design for the on/off situated in the back. 4/5 stars on ease of use for the difficult way that you set it working for the first time.

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Η αξιολογηση έγινε για Poemia HD8423/19 Manual Espresso machine

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Η αξιολογηση έγινε για Poemia HD8423/19 Manual Espresso machine

18/11/2020

Italia

Italia

Ottima!!!

Vale ogni centesimo!!! Il caffe lo fa buono e cremoso!!

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Η αξιολογηση έγινε για Macchina da caffè manuale Poemia HD8423/11

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Η αξιολογηση έγινε για Macchina da caffè manuale Poemia HD8423/11

14/03/2020

Italia

Italia

Ottimo!

Io la uso con la miscela di caffe' espresso splendid, viene un caffe' cremoso e buono!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Macchina da caffè manuale Poemia HD8423/71

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Macchina da caffè manuale Poemia HD8423/71

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.