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  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
  • Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Saeco PoemiaΧειροκίνητη μηχανή εσπρέσο

HD8323/01

3.2

| (120) Κριτικές

Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα

Η χειροκίνητη μηχανή espresso Saeco προσφέρει στους οπαδούς των παραδοσιακών μεθόδων όλα όσα απαιτούνται για την καθημερινή παρασκευή του ιδανικού εσπρέσσο. Το κατοχυρωμένο φίλτρο για κρέμα υπό πίεση εξασφαλίζει πεντανόστιμη κρέμα που διαρκεί, σε κάθε χρήση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Με φίλτρο πίεσης για την κρέμα

Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα

  • Κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα

  • Μαύρο

Στήριγμα φίλτρου για κρέμα υπό πίεση

Στήριγμα φίλτρου για κρέμα υπό πίεση

Το ειδικό φίλτρο για κρέμα υπό πίεση εξασφαλίζει πεντανόστιμη κρέμα που διαρκεί, όποιο χαρμάνι και αν επιλέξετε.

Κατάλληλη για αλεσμένο καφέ και για ταμπλέτες

Κατάλληλη για αλεσμένο καφέ και για ταμπλέτες

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αλεσμένου καφέ και καφέ σε ταμπλέτες

Αντλία 15 bar

Αντλία 15 bar

Η υψηλή πίεση διασφαλίζει την πλήρη εξαγωγή του αρώματος του αλεσμένου καφέ

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.2

από 5

120

Κριτικές

21/08/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

H saeco philips poemia είναι μια εξαιρετική μηχανή espresso.

Έχω τη συσκευή αρκετά χρόνια χωρίς προβλήματα και μου εξασφαλίζει υπέροχο καφέ με πλούσια κρέμα . Είναι ευχρηστη αξιόπιστη και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος απο την επιλογή μου αυτή. Στην ανάγκη να αντικαταστήσω το group που μου χάλασε από υπαιτιότητα μου ( μου έπεσε κάτω) οι εργαζόμενοι στην εξυπηρέτηση των πελατών ήταν πρόθυμότατοι και εξυπηρετικοί και με βοήθησαν. Δεν μπορώ να πω το ίδιο και για το ανταλακτικό που προμηθέυτηκα από τον εδώ αντιπρόσωπο γιατί χρειάζεται πάρα πολύ σφίξιμο για να μην τρέχει από τα σημεία επαφής και δεν κανει την ίδια κρέμα που έκανε το παλιό. παρόλα αυτά ο καφές είναι το ίδιο γευστικός και αρωματικός όπως προηγουμένως. Σας το αναφέρω μόνο και μόνο επειδή μου το ζητήσατε. Σας ευχαριστώ και ιδιαίτερα ευχαριστώ το προσωπικό που εργάζεται σε σας και στον τοπικό αντιπρόσωπο για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

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Η αξιολογηση έγινε για Poemia HD8323/01 Χειροκίνητη μηχανή εσπρέσο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Poemia HD8323/01 Χειροκίνητη μηχανή εσπρέσο

08/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Good all round roduct

I have had other products by diferent manufactures and ths is by far the best. I like the reliability and maintenance free aspects.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Saeco Poemia Manual Espresso machine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Saeco Poemia Manual Espresso machine

19/09/2016

Italia

Italia

un caffè degno di essere chiamato tale

Abbiamo dovuto abbandonare dopo 10 anni di utilizzo la nostra cara macchina da caffè espresso Saeco Armonia. In commercio non si trova più. Ci siamo fatti consigliare dal rivenditore che ci ha dirottato su un'altra azienda... Risultato: il giorno dopo l'abbiamo dovuta riportate in negozio perché il caffè a confronto era una ciofeca... Abbiamo cambiato quel prodotto con la Poemia e abbiamo ottenuto nuovamente il nostro caffè. Preciso che utilizziamo dolo quello in polvere. Effettivamente è un po scomoda l'accensione sul retro, ma si può soprassedere sicuramente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Poemia HD8323/01 Macchina da caffè manuale

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Poemia HD8323/01 Macchina da caffè manuale

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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