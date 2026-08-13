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Daily Collection Επιτραπέζια ψηστιέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Daily CollectionΕπιτραπέζια ψηστιέρα

HD6321/20

Daily Collection Επιτραπέζια ψηστιέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Πλάκα με δύο πλευρές, για μεγάλη ποικιλία στο τραπέζι σας. Η λεία επιφάνεια είναι ιδανική για να σιγοψήσετε τρόφιμα όπως λαχανικά, ψάρι και γαρίδες, ενώ η ραβδωτή επιφάνεια για να ψήσετε κρέας, όπως μπριζόλες, μπιφτέκια ή λουκάνικα, με ρίγες από την ψηστιέρα στις οποίες δεν μπορείτε να αντισταθείτε.

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  • 13 August 2026

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