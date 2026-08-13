2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Υποστήριξη
HD6321/20
Μη διαθέσιμο πλέον
Πλάκα με δύο πλευρές, για μεγάλη ποικιλία στο τραπέζι σας. Η λεία επιφάνεια είναι ιδανική για να σιγοψήσετε τρόφιμα όπως λαχανικά, ψάρι και γαρίδες, ενώ η ραβδωτή επιφάνεια για να ψήσετε κρέας, όπως μπριζόλες, μπιφτέκια ή λουκάνικα, με ρίγες από την ψηστιέρα στις οποίες δεν μπορείτε να αντισταθείτε.