Πλάκα με δύο πλευρές, για μεγάλη ποικιλία στο τραπέζι σας. Η λεία επιφάνεια είναι ιδανική για να σιγοψήσετε τρόφιμα όπως λαχανικά, ψάρι και γαρίδες, ενώ η ραβδωτή επιφάνεια για να ψήσετε κρέας, όπως μπριζόλες, μπιφτέκια ή λουκάνικα, με ρίγες από την ψηστιέρα στις οποίες δεν μπορείτε να αντισταθείτε.