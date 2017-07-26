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  • Γυρίστε την πλάκα για ψήσιμο με το δικό σας τρόπο
  • Γυρίστε την πλάκα για ψήσιμο με το δικό σας τρόπο
  • Γυρίστε την πλάκα για ψήσιμο με το δικό σας τρόπο
  • Γυρίστε την πλάκα για ψήσιμο με το δικό σας τρόπο
  • Γυρίστε την πλάκα για ψήσιμο με το δικό σας τρόπο
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  • Γυρίστε την πλάκα για ψήσιμο με το δικό σας τρόπο
  • Γυρίστε την πλάκα για ψήσιμο με το δικό σας τρόπο
  • Γυρίστε την πλάκα για ψήσιμο με το δικό σας τρόπο
  • Γυρίστε την πλάκα για ψήσιμο με το δικό σας τρόπο

Μη διαθέσιμο πλέον

Daily CollectionΕπιτραπέζια ψηστιέρα

HD6321/20

2.7
| (57) Κριτικές
Γυρίστε την πλάκα για ψήσιμο με το δικό σας τρόπο
Πλάκα με δύο πλευρές, για μεγάλη ποικιλία στο τραπέζι σας. Η λεία επιφάνεια είναι ιδανική για να σιγοψήσετε τρόφιμα όπως λαχανικά, ψάρι και γαρίδες, ενώ η ραβδωτή επιφάνεια για να ψήσετε κρέας, όπως μπριζόλες, μπιφτέκια ή λουκάνικα, με ρίγες από την ψηστιέρα στις οποίες δεν μπορείτε να αντισταθείτε.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πλάκα με δύο πλευρές: λείες και ραβδωτές επιφάνειες

Γυρίστε την πλάκα για ψήσιμο με το δικό σας τρόπο

  • 2000 W

  • 2 πλευρών (ραβδωτή/λεία επιφάνεια)

Πλάκα με δύο πλευρές, για επιλογή ψησίματος με λεία ή ραβδωτή επιφάνεια

Πλάκα με δύο πλευρές, για επιλογή ψησίματος με λεία ή ραβδωτή επιφάνεια

Η πλάκα διαθέτει δύο όψεις για να μπορείτε να μαγειρεύετε είτε με τη λεία είτε με τη ραβδωτή επιφάνεια και να απολαμβάνετε το φαγητό σας όπως ακριβώς σας αρέσει. Η λεία πλάκα είναι κατάλληλη για να μαγειρεύετε μικρότερα τεμάχια φαγητού, ενώ η ραβδωτή πλάκα δημιουργεί μια ακαταμάχητη αίσθηση ότι το κρέας σας είναι μαγειρεμένο στα κάρβουνα.

Αντικολλητική πλάκα για ψήσιμο χωρίς πρόσθετο λάδι

Αντικολλητική πλάκα για ψήσιμο χωρίς πρόσθετο λάδι

Οι αντικολλητικές επιφάνειες σάς επιτρέπουν να μαγειρεύετε χωρίς επιπλέον λάδι, ώστε να διατηρείται η αυθεντική γεύση του φαγητού σας

Ενσωματωμένος δίσκος για τη συλλογή του περιττού λίπους

Ενσωματωμένος δίσκος για τη συλλογή του περιττού λίπους

Τα περιττά λίπη στραγγίζονται στο δίσκο συλλογής λίπους που πλένεται στο πλυντήριο

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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2.7

από 5

57

Κριτικές

26/07/2017

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti

facile utilizzo molto veloce ad arrivare a temperatura cuoce molto bene e senza fumo consigliato

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HD6323/20 Grill da tavolo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HD6323/20 Grill da tavolo

03/09/2013

Italia

Italia

Perfetta

Cuoce alla perfezione, facile da lavare e da riporre e con la piastra 2 in 1 non c'è rischio di non ritrovare i pezzi.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6320/20 Grill da tavolo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6320/20 Grill da tavolo

01/09/2013

Italia

Italia

PRATICA,COMODA FACILE DA PULIRE E DA USARE

HO ACQUISTATO ANCHE IL COPERCHIO IN PIREX CHE MI DA UNA COTTURA COMPLETA E PIU' RAPIDA . ECCELLENTE !

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6320/20 Grill da tavolo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6320/20 Grill da tavolo

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.