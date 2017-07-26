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Μη διαθέσιμο πλέον
HD6321/20
2000 W
2 πλευρών (ραβδωτή/λεία επιφάνεια)
Η πλάκα διαθέτει δύο όψεις για να μπορείτε να μαγειρεύετε είτε με τη λεία είτε με τη ραβδωτή επιφάνεια και να απολαμβάνετε το φαγητό σας όπως ακριβώς σας αρέσει. Η λεία πλάκα είναι κατάλληλη για να μαγειρεύετε μικρότερα τεμάχια φαγητού, ενώ η ραβδωτή πλάκα δημιουργεί μια ακαταμάχητη αίσθηση ότι το κρέας σας είναι μαγειρεμένο στα κάρβουνα.
Οι αντικολλητικές επιφάνειες σάς επιτρέπουν να μαγειρεύετε χωρίς επιπλέον λάδι, ώστε να διατηρείται η αυθεντική γεύση του φαγητού σας
Τα περιττά λίπη στραγγίζονται στο δίσκο συλλογής λίπους που πλένεται στο πλυντήριο
2.7
από 5
57
Κριτικές
lucar87
26/07/2017
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti
facile utilizzo molto veloce ad arrivare a temperatura cuoce molto bene e senza fumo consigliato
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HD6323/20 Grill da tavolo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HD6323/20 Grill da tavolo
Palms73
03/09/2013
Italia
Perfetta
Cuoce alla perfezione, facile da lavare e da riporre e con la piastra 2 in 1 non c'è rischio di non ritrovare i pezzi.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6320/20 Grill da tavolo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6320/20 Grill da tavolo
SILVIA46
01/09/2013
Italia
PRATICA,COMODA FACILE DA PULIRE E DA USARE
HO ACQUISTATO ANCHE IL COPERCHIO IN PIREX CHE MI DA UNA COTTURA COMPLETA E PIU' RAPIDA . ECCELLENTE !
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6320/20 Grill da tavolo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6320/20 Grill da tavolo