Αυτή η κομψή φριτέζα από ανοξείδωτο ατσάλι της Philips παρέχει επαγγελματικά αποτελέσματα με το μοναδικό σύστημα cool zone που αποτρέπει το κάψιμο των υλικών και διατηρεί το λάδι πιο καθαρό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όλα τα εξαρτήματα, εκτός από τον πίνακα ελέγχου, πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.