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Μη διαθέσιμο πλέον
HD6163/00
μεταλλική 1000 γρ.
αφαιρούμενος κάδος
Αποτρέπει το κάψιμο των υλικών. Έτσι, το λάδι διατηρείται πιο καθαρό και υγιεινό, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες φορές. Το φαγητό σας δεν ήταν ποτέ τόσο νόστιμο!
Όλα τα εξαρτήματα, εκτός από τον πίνακα ελέγχου, πλένονται στο πλυντήριο πιάτων για γρήγορο και εύκολο καθάρισμα.
3.0
από 5
1
Κριτική
Gaspar
20/12/2018
Portugal
Asistencia
O problema não é o desempenho do produto, o cesto com o tempo deteriora-se e não têm cestos em stock para os substituir
Η αξιολογηση έγινε για HD6163/00 Fritad
Η αξιολογηση έγινε για HD6163/00 Fritad