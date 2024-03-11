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Μη διαθέσιμο πλέον
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HD6159
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Fryer
Μοιραστείτε την απόλαυση του τηγανητού φαγητού: αυτή η φριτέζα Philips μπορεί να τηγανίσει οικογενειακές μερίδες σε μία δόση! Ο αφαιρούμενος κάδος και τα μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων κάνουν το καθάρισμα παιχνιδάκι. Το πρόσθετο δοχείο λαδιού είναι ιδανικό για φιλτράρισμα & αποθήκευση του λαδιού.