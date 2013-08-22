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  • Απολαύστε το φαγητό, μοιραστείτε τη διασκέδαση
  • Απολαύστε το φαγητό, μοιραστείτε τη διασκέδαση
  • Απολαύστε το φαγητό, μοιραστείτε τη διασκέδαση
  • Απολαύστε το φαγητό, μοιραστείτε τη διασκέδαση
  • Απολαύστε το φαγητό, μοιραστείτε τη διασκέδαση
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  • Απολαύστε το φαγητό, μοιραστείτε τη διασκέδαση
  • Απολαύστε το φαγητό, μοιραστείτε τη διασκέδαση
  • Απολαύστε το φαγητό, μοιραστείτε τη διασκέδαση
  • Απολαύστε το φαγητό, μοιραστείτε τη διασκέδαση

Μη διαθέσιμο πλέον

Φριτέζα

HD6159

4.1
| (29) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Απολαύστε το φαγητό, μοιραστείτε τη διασκέδαση
Μοιραστείτε την απόλαυση του τηγανητού φαγητού: αυτή η φριτέζα Philips μπορεί να τηγανίσει οικογενειακές μερίδες σε μία δόση! Ο αφαιρούμενος κάδος και τα μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων κάνουν το καθάρισμα παιχνιδάκι. Το πρόσθετο δοχείο λαδιού είναι ιδανικό για φιλτράρισμα & αποθήκευση του λαδιού.
Δείτε όλα τα οφέλη

Φριτέζα για μεγάλες, οικογενειακές μερίδες

Απολαύστε το φαγητό, μοιραστείτε τη διασκέδαση

  • 1300 γρ.

  • αφαιρούμενος κάδος

  • Με χρονοδιακόπτη

Εξαιρετικά μεγάλη χωρητικότητα για οικογενειακές μερίδες

Το αφαιρούμενο ψηφιακό χρονόμετρο επιτρέπει την προεπιλογή του χρόνου τηγανίσματος

Το αφαιρούμενο ψηφιακό χρονόμετρο επιτρέπει την προεπιλογή του χρόνου τηγανίσματος

Επιτρέπει την εύκολη προεπιλογή του χρόνου τηγανίσματος. Μπορείτε να αφαιρέσετε το χρονόμετρο από το περίβλημα της φριτέζας και να το πάρετε μαζί σας: δεν χρειάζεται πλέον να επιβλέπετε το φαγητό κατά την παρασκευή του!

Το αφαιρούμενο φίλτρο πολλαπλών στρώσεων μειώνει τις ανεπιθύμητες μυρωδιές

Το αφαιρούμενο φίλτρο πολλαπλών στρώσεων μειώνει τις ανεπιθύμητες μυρωδιές

Η φριτέζα της Philips μειώνει τις ανεπιθύμητες οσμές και πλένεται στο πλυντήριο. Δεν χρειάζεται αντικατάσταση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

29

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

22/08/2013

Italia

Italia

QUATTRO STELLE E MEZZA!

Io adoro la frittura e ritengo che sia una delle pietanze più succulente che esistano. Questa friggitrice permette un fritto praticamente perfetto, facile da eseguire e al minimo della pesantezza possibile. Qualche odore fuoriesce comunque dal filtro, ma crediamo sia fisiologicamente impossibile il contrario. Il danno si può comunque parzialmente limitare, se possibile, ponendo l'apparecchio sotto una cappa aspiraodori. Le temperature ed i tempi di cottura spesso dipendono dal tipo di alimento cucinato: per le patate, ad esempio, non c'è un tempo standard per ottener la perfezione. E' un acquisto ideale, insomma, per stupire i propri ospiti e, soprattutto, per chi vuole un fritto di altissimo livello, un po' più spesso del solito e, soprattutto, senza spostare per nulla i valori di glicemia e transaminasi!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HD6159 Friggitrice

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HD6159 Friggitrice

11/01/2018

Portugal

Portugal

Fritadeira com boa limpeza

Rapidez de limpeza apos o uso Possibilidade de lavar alguns componentes na máquina loiça

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Η αξιολογηση έγινε για HD6159/55 Fritad

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HD6159/55 Fritad

29/09/2021

France

France

rempli ses fonctions

j ai cette friteuse depuis 20 ans et pleinement ravie je chercche juste le joint et les filtres a changer mais j ai du mal a trouver je pensais que ma friteuse n existait plus mais surprise elle est toujours là

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Η αξιολογηση έγινε για HD6159 Friteuse

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HD6159 Friteuse

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.