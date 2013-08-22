2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
1300 γρ.
αφαιρούμενος κάδος
Με χρονοδιακόπτη
Επιτρέπει την εύκολη προεπιλογή του χρόνου τηγανίσματος. Μπορείτε να αφαιρέσετε το χρονόμετρο από το περίβλημα της φριτέζας και να το πάρετε μαζί σας: δεν χρειάζεται πλέον να επιβλέπετε το φαγητό κατά την παρασκευή του!
Η φριτέζα της Philips μειώνει τις ανεπιθύμητες οσμές και πλένεται στο πλυντήριο. Δεν χρειάζεται αντικατάσταση.
4.1
από 5
29
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Topazio
22/08/2013
Italia
QUATTRO STELLE E MEZZA!
Io adoro la frittura e ritengo che sia una delle pietanze più succulente che esistano. Questa friggitrice permette un fritto praticamente perfetto, facile da eseguire e al minimo della pesantezza possibile. Qualche odore fuoriesce comunque dal filtro, ma crediamo sia fisiologicamente impossibile il contrario. Il danno si può comunque parzialmente limitare, se possibile, ponendo l'apparecchio sotto una cappa aspiraodori. Le temperature ed i tempi di cottura spesso dipendono dal tipo di alimento cucinato: per le patate, ad esempio, non c'è un tempo standard per ottener la perfezione. E' un acquisto ideale, insomma, per stupire i propri ospiti e, soprattutto, per chi vuole un fritto di altissimo livello, un po' più spesso del solito e, soprattutto, senza spostare per nulla i valori di glicemia e transaminasi!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD6159 Friggitrice
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD6159 Friggitrice
Skyline
11/01/2018
Portugal
Fritadeira com boa limpeza
Rapidez de limpeza apos o uso Possibilidade de lavar alguns componentes na máquina loiça
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD6159/55 Fritad
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD6159/55 Fritad
éclipse 1
29/09/2021
France
rempli ses fonctions
j ai cette friteuse depuis 20 ans et pleinement ravie je chercche juste le joint et les filtres a changer mais j ai du mal a trouver je pensais que ma friteuse n existait plus mais surprise elle est toujours là
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD6159 Friteuse
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD6159 Friteuse