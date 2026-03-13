Μοιραστείτε την απόλαυση του τηγανητού φαγητού: αυτή η φριτέζα Philips μπορεί να τηγανίσει οικογενειακές μερίδες σε μία δόση! Ο αφαιρούμενος κάδος και τα μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων κάνουν το καθάρισμα παιχνιδάκι. Το πρόσθετο δοχείο λαδιού είναι ιδανικό για φιλτράρισμα & αποθήκευση του λαδιού.