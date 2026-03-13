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Φριτέζα

HD6155

Φριτέζα

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips Fryer

  • PDF αρχείο, 1.5 MB
  • 13 March 2026

Μοιραστείτε την απόλαυση του τηγανητού φαγητού: αυτή η φριτέζα Philips μπορεί να τηγανίσει οικογενειακές μερίδες σε μία δόση! Ο αφαιρούμενος κάδος και τα μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων κάνουν το καθάρισμα παιχνιδάκι. Το πρόσθετο δοχείο λαδιού είναι ιδανικό για φιλτράρισμα & αποθήκευση του λαδιού.

  • PDF αρχείο
  • 5 July 2026

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