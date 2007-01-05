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Μη διαθέσιμο πλέον
HD6155
Αυτόματης απενεργοποίησης
Χρονομετρητής
Επιτρέπει την εύκολη προεπιλογή του χρόνου τηγανίσματος. Μπορείτε να αφαιρέσετε το χρονόμετρο από το περίβλημα της φριτέζας και να το πάρετε μαζί σας: δεν χρειάζεται πλέον να επιβλέπετε το φαγητό κατά την παρασκευή του!
Η φριτέζα της Philips μειώνει τις ανεπιθύμητες οσμές και πλένεται στο πλυντήριο. Δεν χρειάζεται αντικατάσταση.
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