Το αφαιρούμενο ψηφιακό χρονόμετρο επιτρέπει την προεπιλογή του χρόνου τηγανίσματος

Επιτρέπει την εύκολη προεπιλογή του χρόνου τηγανίσματος. Μπορείτε να αφαιρέσετε το χρονόμετρο από το περίβλημα της φριτέζας και να το πάρετε μαζί σας: δεν χρειάζεται πλέον να επιβλέπετε το φαγητό κατά την παρασκευή του!