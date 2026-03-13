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Health Grill

Μη διαθέσιμο πλέον

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Health Grill

HD4467/90

Health Grill

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips Health grill

  • PDF αρχείο, 1.1 MB
  • 13 March 2026

Αυτή η ψηστιέρα Health της Philips διαθέτει πλάκες ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας που διατηρούν όλη τη γεύση και τους χυμούς της τροφής. Οι πλάκες αυτές θερμαίνονται γρήγορα και διατηρούν σταθερή θερμότητα εξασφαλίζοντάς σας αξιόπιστα αποτελέσματα ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επικλινή ή οριζόντια θέση για διαφορετικούς τρόπους ψησίματος.

  • PDF αρχείο
  • 13 August 2026

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