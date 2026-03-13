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Μη διαθέσιμο πλέον
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HD4467/90
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Health grill
Αυτή η ψηστιέρα Health της Philips διαθέτει πλάκες ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας που διατηρούν όλη τη γεύση και τους χυμούς της τροφής. Οι πλάκες αυτές θερμαίνονται γρήγορα και διατηρούν σταθερή θερμότητα εξασφαλίζοντάς σας αξιόπιστα αποτελέσματα ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επικλινή ή οριζόντια θέση για διαφορετικούς τρόπους ψησίματος.