ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις

Μη διαθέσιμο πλέον

Health Grill

HD4467/90

4
| (118) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
Αυτή η ψηστιέρα Health της Philips διαθέτει πλάκες ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας που διατηρούν όλη τη γεύση και τους χυμούς της τροφής. Οι πλάκες αυτές θερμαίνονται γρήγορα και διατηρούν σταθερή θερμότητα εξασφαλίζοντάς σας αξιόπιστα αποτελέσματα ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επικλινή ή οριζόντια θέση για διαφορετικούς τρόπους ψησίματος.
Δείτε όλα τα οφέλη

Διατηρήστε όλη τη γεύση χάρη στην πλάκα υψηλής θερμοκρασίας

Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις

  • 2000 W

  • Πλάκα ραβδωτής επιφάνειας

  • 3 θέσεις ψησίματος, υψηλή θερμοκρασία

Πολλαπλές θέσεις ψησίματος: επιτραπέζιο γκριλ, γκριλ επαφής και φούρνος

Πολλαπλές θέσεις ψησίματος: επιτραπέζιο γκριλ, γκριλ επαφής και φούρνος

Η ψηστιέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το καπάκι κλειστό, πλήρως ανοιχτό ή σε θέση γκρατέν για ποικιλία πιάτων. 1. Με το καπάκι κλειστό διατηρείτε όλη τη γεύση και είναι ο ιδανικός τρόπος για να ψήσετε κρέας, ψάρι, λαχανικά ή σάντουιτς. 2. Με το καπάκι πλήρως ανοιχτό μπορείτε να κάνετε μίνι μπάρμπεκιου, ιδανικό για ψήσιμο πάνω σε τραπέζι, διασκεδαστικό μαγείρεμα ή ζέσταμα φαγητού. 3. Η θέση γκρατέν ενδείκνυται για λιώσιμο τυριού πάνω σε τοστ ή ψήσιμο λαχανικών, όπως ντομάτες και κολοκυθάκια.

Θέση επιτραπέζιου γκριλ

Θέση επιτραπέζιου γκριλ, για ψήσιμο σε διπλή επιφάνεια ψησίματος.

Θέση ψησίματος με επαφή

Θέση επαφής με το γκριλ, για γρήγορο ψήσιμο υγιεινών γευμάτων.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.0

από 5

118

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

18/12/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Ανταλλακτικό γριλλιέρας

Παρήγγειλα από πιστοποιημένο service, δύο σχάρες της συγκεκριμμένης γριλλιέρας. Ταίριασαν απόλυτα.

Πλεονεκτήματα

Δεν χρειάστηκε να αγοράσω καινούργια γριλλιέρα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HD4467/90 Health Grill

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HD4467/90 Health Grill

11/02/2016

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

OTTIMO PRODOTTO

Non è mai stato così facile e veloce fare una montagna di verdure grigliate...Super raccomandato...

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HD4467/90 Health Grill

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HD4467/90 Health Grill

09/07/2015

Italia

Italia

Questo prodotto ha caratteristiche piu che buone

Ho fatto alcune prove e il prodotto mi sembra molto valido.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HD4467/90 Health Grill

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HD4467/90 Health Grill

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.