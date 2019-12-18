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Μη διαθέσιμο πλέον
2000 W
Πλάκα ραβδωτής επιφάνειας
3 θέσεις ψησίματος, υψηλή θερμοκρασία
Η ψηστιέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το καπάκι κλειστό, πλήρως ανοιχτό ή σε θέση γκρατέν για ποικιλία πιάτων. 1. Με το καπάκι κλειστό διατηρείτε όλη τη γεύση και είναι ο ιδανικός τρόπος για να ψήσετε κρέας, ψάρι, λαχανικά ή σάντουιτς. 2. Με το καπάκι πλήρως ανοιχτό μπορείτε να κάνετε μίνι μπάρμπεκιου, ιδανικό για ψήσιμο πάνω σε τραπέζι, διασκεδαστικό μαγείρεμα ή ζέσταμα φαγητού. 3. Η θέση γκρατέν ενδείκνυται για λιώσιμο τυριού πάνω σε τοστ ή ψήσιμο λαχανικών, όπως ντομάτες και κολοκυθάκια.
Θέση επιτραπέζιου γκριλ, για ψήσιμο σε διπλή επιφάνεια ψησίματος.
Θέση επαφής με το γκριλ, για γρήγορο ψήσιμο υγιεινών γευμάτων.
4.0
από 5
118
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
nikolaos
18/12/2019
Ελλάδα
Ανταλλακτικό γριλλιέρας
Παρήγγειλα από πιστοποιημένο service, δύο σχάρες της συγκεκριμμένης γριλλιέρας. Ταίριασαν απόλυτα.
Πλεονεκτήματα
Δεν χρειάστηκε να αγοράσω καινούργια γριλλιέρα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD4467/90 Health Grill
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD4467/90 Health Grill
michys
11/02/2016
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
OTTIMO PRODOTTO
Non è mai stato così facile e veloce fare una montagna di verdure grigliate...Super raccomandato...
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD4467/90 Health Grill
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD4467/90 Health Grill
avasa1947
09/07/2015
Italia
Questo prodotto ha caratteristiche piu che buone
Ho fatto alcune prove e il prodotto mi sembra molto valido.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD4467/90 Health Grill
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD4467/90 Health Grill