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Επιτραπέζια ψηστιέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Επιτραπέζια ψηστιέρα

HD4419/20

Επιτραπέζια ψηστιέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips Table grill

  • PDF αρχείο, 8.1 MB
  • 13 March 2026

Αυτή η πανίσχυρη επιτραπέζια ψηστιέρα Philips διαθέτει πλάκα ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας που διατηρεί τη χυμώδη γεύση. Θερμαίνεται γρήγορα και έχει μια πλάκα μεγαλύτερου πάχους που παραμένει πάντα ζεστή. Επίσης, χάρη στην επιφάνεια διπλής υφής, ραβδωτή και λεία, μπορείτε να ετοιμάσετε πολλές νόστιμες λιχουδιές.

  • PDF αρχείο
  • 28 June 2026

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