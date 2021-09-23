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Μη διαθέσιμο πλέον
2300 W
Πλάκα ραβδωτής/λείας επιφάνειας
Πλάκα ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας
300 x 370 χιλ.
Η υψηλή θερμοκρασία της ηλεκτρικής πλάκας ψησίματος Philips διατηρεί όλους τους χυμούς και τη γεύση του φαγητού, καθώς τη στιγμή που η τροφή έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια της ψηστιέρας, αρχίζει αμέσως να ψήνεται και να ροδίζει δημιουργώντας μια νόστιμη κρούστα που διατηρεί όλα τα θρεπτικά στοιχεία και τη νοστιμιά στο εσωτερικό της, έτσι όπως πρέπει.
Χάρη στην ευέλικτη πλάκα ψησίματος, μπορείτε να επιλέξετε το ψήσιμο στη ραβδωτή ή τη λεία επιφάνεια, για να απολαμβάνετε το φαγητό σας όπως σας αρέσει. Η λεία επιφάνεια είναι ιδανική για γρήγορο τηγάνισμα και ψήσιμο μικρών μερίδων φαγητού. Η ραβδωτή επιφάνεια δίνει το νόστιμο αποτέλεσμα του ψησίματος στα κάρβουνα.
Ρυθμιζόμενoς θερμοστάτης για τέλειο αποτέλεσμα.
4.5
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
23/09/2021
Portugal
Excelente produto
Grelha muito bem e é durável, um produto de confiança.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD4418/20 Grelhador de chapa
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD4418/20 Grelhador de chapa
Riscas25
09/05/2020
Portugal
Excelente grelha
Adorei excelente produto ,não faz fumo rápida e grelha uniforme , único defeito falta uma proteção para salpicos de gordura a volta do grelhador.
Πλεονεκτήματα
Grelha por igual
Μειονεκτήματα
Falta protetor de salpicos de gordura a volta .
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD4419/20 Grelhador de mesa
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD4419/20 Grelhador de mesa