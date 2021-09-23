ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις

Μη διαθέσιμο πλέον

Επιτραπέζια ψηστιέρα

HD4419/20

4.5
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
Αυτή η πανίσχυρη επιτραπέζια ψηστιέρα Philips διαθέτει πλάκα ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας που διατηρεί τη χυμώδη γεύση. Θερμαίνεται γρήγορα και έχει μια πλάκα μεγαλύτερου πάχους που παραμένει πάντα ζεστή. Επίσης, χάρη στην επιφάνεια διπλής υφής, ραβδωτή και λεία, μπορείτε να ετοιμάσετε πολλές νόστιμες λιχουδιές.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σταθερά υψηλή θερμοκρασία για διατήρηση της γεύσης

Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις

  • 2300 W

  • Πλάκα ραβδωτής/λείας επιφάνειας

  • Πλάκα ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας

  • 300 x 370 χιλ.

Πλάκα ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας που διατηρεί όλη τη γεύση

Πλάκα ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας που διατηρεί όλη τη γεύση

Η υψηλή θερμοκρασία της ηλεκτρικής πλάκας ψησίματος Philips διατηρεί όλους τους χυμούς και τη γεύση του φαγητού, καθώς τη στιγμή που η τροφή έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια της ψηστιέρας, αρχίζει αμέσως να ψήνεται και να ροδίζει δημιουργώντας μια νόστιμη κρούστα που διατηρεί όλα τα θρεπτικά στοιχεία και τη νοστιμιά στο εσωτερικό της, έτσι όπως πρέπει.

Ραβδωτή και λεία επιφάνεια για γρήγορο τηγάνισμα, ψήσιμο και άλλα πολλά

Ραβδωτή και λεία επιφάνεια για γρήγορο τηγάνισμα, ψήσιμο και άλλα πολλά

Χάρη στην ευέλικτη πλάκα ψησίματος, μπορείτε να επιλέξετε το ψήσιμο στη ραβδωτή ή τη λεία επιφάνεια, για να απολαμβάνετε το φαγητό σας όπως σας αρέσει. Η λεία επιφάνεια είναι ιδανική για γρήγορο τηγάνισμα και ψήσιμο μικρών μερίδων φαγητού. Η ραβδωτή επιφάνεια δίνει το νόστιμο αποτέλεσμα του ψησίματος στα κάρβουνα.

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για τέλεια αποτελέσματα σε κάθε φαγητό

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για τέλεια αποτελέσματα σε κάθε φαγητό

Ρυθμιζόμενoς θερμοστάτης για τέλειο αποτέλεσμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.5

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

23/09/2021

Portugal

Portugal

Excelente produto

Grelha muito bem e é durável, um produto de confiança.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HD4418/20 Grelhador de chapa

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HD4418/20 Grelhador de chapa

09/05/2020

Portugal

Portugal

Excelente grelha

Adorei excelente produto ,não faz fumo rápida e grelha uniforme , único defeito falta uma proteção para salpicos de gordura a volta do grelhador.

Πλεονεκτήματα

Grelha por igual

Μειονεκτήματα

Falta protetor de salpicos de gordura a volta .

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HD4419/20 Grelhador de mesa

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HD4419/20 Grelhador de mesa

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.