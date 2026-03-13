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Επιτραπέζια ψηστιέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Επιτραπέζια ψηστιέρα

HD4417/20

Επιτραπέζια ψηστιέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips Table grill

  • PDF αρχείο, 8 MB
  • 13 March 2026

Αυτή η ισχυρή αλλά μικρού μεγέθους επιτραπέζια ψηστιέρα HD4417/20 της Philips διαθέτει πλάκα ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας που διατηρεί όλη τη γεύση και τους χυμούς της τροφής. Θερμαίνεται γρήγορα και διαθέτει πλάκα μεγαλύτερου πάχους που παραμένει πάντα ζεστή, ενώ παράλληλα ο θερμοστάτης εξασφαλίζει ότι το φαγητό σας θα είναι πάντα καλοψημένο.

  • PDF αρχείο
  • 28 June 2026

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