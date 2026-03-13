Αυτή η ισχυρή αλλά μικρού μεγέθους επιτραπέζια ψηστιέρα HD4417/20 της Philips διαθέτει πλάκα ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας που διατηρεί όλη τη γεύση και τους χυμούς της τροφής. Θερμαίνεται γρήγορα και διαθέτει πλάκα μεγαλύτερου πάχους που παραμένει πάντα ζεστή, ενώ παράλληλα ο θερμοστάτης εξασφαλίζει ότι το φαγητό σας θα είναι πάντα καλοψημένο.