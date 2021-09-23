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Μη διαθέσιμο πλέον
2000 W
Ραβδωτής επιφάνειας (μεγάλου πάχους)
Πλάκα ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας
Η υψηλή θερμοκρασία της ηλεκτρικής πλάκας ψησίματος Philips διατηρεί όλους τους χυμούς και τη γεύση της τροφής, καθώς τη στιγμή που η τροφή έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια της ψηστιέρας, αρχίζει αμέσως να ψήνεται και να ροδίζει δημιουργώντας μια νόστιμη κρούστα που διατηρεί όλα τα θρεπτικά στοιχεία και τη νοστιμιά στο εσωτερικό της, έτσι όπως πρέπει.
Η πλάκα ψησίματος μεγαλύτερου πάχους διατηρεί περισσότερη θερμότητα από μια τυπική ψηστιέρα με αποτέλεσμα να παραμένει ζεστή ακόμα και όταν τοποθετείτε κατεψυγμένα τρόφιμα σε αυτή. Χάρη στη σταθερή αυτή θερμοκρασία το φαγητό ψήνεται γρηγορότερα και πιο ομοιόμορφα, και η πλάκα παραμένει ζεστή τα πρώτα κρίσιμα λεπτά που τοποθετείτε την τροφή στην ψηστιέρα διατηρώντας όλη τη γεύση και τους χυμούς της.
Ρυθμιζόμενoς θερμοστάτης για τέλειο αποτέλεσμα.
4.5
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
23/09/2021
Portugal
Excelente produto
Grelha muito bem e é durável, um produto de confiança.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD4418/20 Grelhador de chapa
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD4418/20 Grelhador de chapa
Riscas25
09/05/2020
Portugal
Excelente grelha
Adorei excelente produto ,não faz fumo rápida e grelha uniforme , único defeito falta uma proteção para salpicos de gordura a volta do grelhador.
Πλεονεκτήματα
Grelha por igual
Μειονεκτήματα
Falta protetor de salpicos de gordura a volta .
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD4419/20 Grelhador de mesa
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD4419/20 Grelhador de mesa