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Συλλογή Viva Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική

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Συλλογή VivaΦρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική

HD2650/90

Συλλογή Viva Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF αρχείο, 527.7 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips Viva Collection Toaster - English (US)

  • PDF αρχείο, 363.4 kB
  • 13 March 2026

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