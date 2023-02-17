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Πλήρως μεταλλική
Ζεσταίνει ψωμάκια για σάντουιτς και κρουασάν
Εξαιρετικά μεγάλες υποδοχές με 8 επίπεδα ροδίσματος
Εύκολος καθαρισμός χάρη στον αποσπώμενο δίσκο για ψίχουλα.
Σχάρα για ζέσταμα σε φραντζολάκια και κρουασάν.
4.7
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
vos2023
17/02/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλό προϊόν, εύκολο στη χρήση
Όμορφος σχεδιασμός, εύκολη λειτουργία, αρκετές επιλογές ψησίματος Το αποτέλεσμα πολύ καλό
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική
Takis67
22/07/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετική.
Πολύ καλή τιμή για την ποιότητα που προσφέρει η Philips.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική
MSakis
04/08/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλό προϊόν με ένα μόνο μειονέκτημα.
Το μόνο μείον είναι ότι η διαβάθμιση στον ρυθμιστή χρόνου είναι μάλλον λάθος γιατί ενώ η διαβάθμιση είναι απο το 0 έως το 6 ή 7 αν θυμάμαι καλά οτιδήποτε πάνω απο το 3 βγάζει τις φέτες του ψωμιού καμμένες. Οπότε πρέπει να την δουλεύεις σε πολύ μικρό περιθώριο και δεν βολεύει να θυμάσαι τις ρυθμίσεις για διαφορετικά είδη ψωμιού γιατί ψάχνεις στο περίπου με ενδιάμεσες τιμές, γεγονός που δυσκολεύει εκτός αν φρυγανιάρεις ένα συγκεκριμένο είδος.
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική