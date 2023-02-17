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  • Απόλυτα τραγανό ψωμί, κομμένο στο χέρι ή έτοιμο κομμένο σε φέτες
  • Απόλυτα τραγανό ψωμί, κομμένο στο χέρι ή έτοιμο κομμένο σε φέτες
  • Απόλυτα τραγανό ψωμί, κομμένο στο χέρι ή έτοιμο κομμένο σε φέτες
  • Απόλυτα τραγανό ψωμί, κομμένο στο χέρι ή έτοιμο κομμένο σε φέτες
  • Απόλυτα τραγανό ψωμί, κομμένο στο χέρι ή έτοιμο κομμένο σε φέτες
  • Απόλυτα τραγανό ψωμί, κομμένο στο χέρι ή έτοιμο κομμένο σε φέτες
  • Απόλυτα τραγανό ψωμί, κομμένο στο χέρι ή έτοιμο κομμένο σε φέτες
  • Απόλυτα τραγανό ψωμί, κομμένο στο χέρι ή έτοιμο κομμένο σε φέτες
  • Απόλυτα τραγανό ψωμί, κομμένο στο χέρι ή έτοιμο κομμένο σε φέτες
  • Απόλυτα τραγανό ψωμί, κομμένο στο χέρι ή έτοιμο κομμένο σε φέτες

Συλλογή VivaΦρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική

HD2650/90

4.7
| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Απόλυτα τραγανό ψωμί, κομμένο στο χέρι ή έτοιμο κομμένο σε φέτες
Πλήρως μεταλλική φρυγανιέρα με εξαιρετικά μεγάλου πλάτους υποδοχές αυτόματης τοποθέτησης στο κέντρο, για ομοιόμορφο φρυγάνισμα ανεξάρτητα από το πάχος της φέτας. Με διάφορες επιλογές φρυγανίσματος και ενσωματωμένη σχάρα, μπορείτε να απολαμβάνετε υπέροχα φρυγανισμένο ψωμί, ζεστά αρτοσκευάσματα, φραντζολάκια και ψωμάκια.
Δείτε όλα τα οφέλη

Οι υποδοχές χωράνε παχιές, λεπτές, φρέσκες ή κατεψυγμένες φέτες

Απόλυτα τραγανό ψωμί, κομμένο στο χέρι ή έτοιμο κομμένο σε φέτες

  • Πλήρως μεταλλική

  • Ζεσταίνει ψωμάκια για σάντουιτς και κρουασάν

  • Εξαιρετικά μεγάλες υποδοχές με 8 επίπεδα ροδίσματος

Κουμπί ακύρωσης για διακοπή του φρυγανίσματος οποιαδήποτε στιγμή

Κουμπί ακύρωσης για διακοπή του φρυγανίσματος οποιαδήποτε στιγμή

Αποσπώμενος δίσκος για ψίχουλα, για εύκολο καθαρισμό

Αποσπώμενος δίσκος για ψίχουλα, για εύκολο καθαρισμό

Εύκολος καθαρισμός χάρη στον αποσπώμενο δίσκο για ψίχουλα.

Σχάρα για ζέσταμα σε φραντζολάκια και κρουασάν

Σχάρα για ζέσταμα σε φραντζολάκια και κρουασάν

Σχάρα για ζέσταμα σε φραντζολάκια και κρουασάν.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.7

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

17/02/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλό προϊόν, εύκολο στη χρήση

Όμορφος σχεδιασμός, εύκολη λειτουργία, αρκετές επιλογές ψησίματος Το αποτέλεσμα πολύ καλό

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική

22/07/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετική.

Πολύ καλή τιμή για την ποιότητα που προσφέρει η Philips.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική

04/08/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλό προϊόν με ένα μόνο μειονέκτημα.

Το μόνο μείον είναι ότι η διαβάθμιση στον ρυθμιστή χρόνου είναι μάλλον λάθος γιατί ενώ η διαβάθμιση είναι απο το 0 έως το 6 ή 7 αν θυμάμαι καλά οτιδήποτε πάνω απο το 3 βγάζει τις φέτες του ψωμιού καμμένες. Οπότε πρέπει να την δουλεύεις σε πολύ μικρό περιθώριο και δεν βολεύει να θυμάσαι τις ρυθμίσεις για διαφορετικά είδη ψωμιού γιατί ψάχνεις στο περίπου με ενδιάμεσες τιμές, γεγονός που δυσκολεύει εκτός αν φρυγανιάρεις ένα συγκεκριμένο είδος.

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD2650/90 Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.