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Daily Collection Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, Μαύρο

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Daily CollectionΦρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, Μαύρο

HD2581/90

Daily Collection Φρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, Μαύρο

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  • 6 April 2026

Αυτή η φρυγανιέρα μικρού μεγέθους έχει 8 ρυθμίσεις και 2 μεγάλες μεταβλητές υποδοχές, ώστε να έχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα φρυγανίσματος ανεξάρτητα από τον τύπο ψωμιού. Η ενσωματωμένη σχάρα για φραντζολάκια σας επιτρέπει να ζεσταίνετε τα αγαπημένα σας φραντζολάκια, κρουασάν, γλυκά και ψωμάκια πανεύκολα.

  • PDF αρχείο
  • 17 June 2026

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