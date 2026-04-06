Αυτή η φρυγανιέρα μικρού μεγέθους έχει 8 ρυθμίσεις και 2 μεγάλες μεταβλητές υποδοχές, ώστε να έχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα φρυγανίσματος ανεξάρτητα από τον τύπο ψωμιού. Η ενσωματωμένη σχάρα για φραντζολάκια σας επιτρέπει να ζεσταίνετε τα αγαπημένα σας φραντζολάκια, κρουασάν, γλυκά και ψωμάκια πανεύκολα.