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8 ρυθμίσεις
Ενσωματωμένη σχάρα για κρουασάν
Συμπαγής σχεδίαση
Οι 8 ρυθμίσεις σας δίνουν τη δυνατότητα να φρυγανίσετε διαφορετικούς τύπους ψωμιού χωρίς τον κίνδυνο να καούν. Προσαρμόστε τη ρύθμιση φρυγανίσματος ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και απολαύστε το τοστ σας όπως σας αρέσει.
2 μεγάλες μεταβλητές υποδοχές για διαφορετικά μεγέθη ψωμιού. Το ψωμί παραμένει στο κέντρο για ομοιόμορφο ψήσιμο και στις δύο πλευρές, χάρη στη λειτουργία αυτόματης τοποθέτησης του στο κέντρο.
Ενσωματωμένη σχάρα, για να ζεσταίνετε εύκολα τα αγαπημένα σας φραντζολάκια, γλυκά και ψωμάκια.
4.4
από 5
14
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Πηνελοπη
14/04/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό
Είναι φοβερό προϊόν. Ψήνει τις κλασσικές φέτες τοστ, αλλά και φέτες από ψωμί που τις έχουμε κόψει εμείς σε κάθε λογικό μέγεθος. Έχει από πάνω θέση για να ψήσετε μεγαλύτερο ψωμί ή κρουασάν και συρτάρι καθαρισμού για τα ψίχουλα. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και αξίζει
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
angelikir
13/01/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Μια όμορφη και λειτουργική φρυγανιέρα!
Είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτή τη φρυγανιέρα! Δεν χρειαζόμουν κάτι εξεζητημένο. Φρυγανίζει ομοιόμορφα το ψωμί, χωρίς να το καίει. Επιπλέον είναι πολύ λιτή και όμορφη, και ... η σχάρα για το κρουασάν, που διαθέτει, είναι το πρόσθετο "γλυκό" χαρακτηριστικό, που την κάνει ξεχωριστή! Και κάνει τη δουλειά του, όπως υπόσχεται!! Στα συν και το συρταράκι για τα ψίχουλα, με το οποίο απομακρύνονται εύκολα.
Πλεονεκτήματα
Όμορφο ντιζάιν, εύκολη, αξιόπιστη χρήση, σχάρα για το κρουασάν, συρταράκι για τα ψίχουλα.
Μειονεκτήματα
Για τη χρήση που κάνω εγώ, δεν βρήκα κάτι μεμπτό.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Bill Lek
15/11/2022
Ελλάδα
Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!!
Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!! Σας ευχαριστω
Πλεονεκτήματα
εξαιρετικη συσκευη
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα