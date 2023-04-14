ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!
  • Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!
  • Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!
  • Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!
  • Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!
  • Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!
  • Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!
  • Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!

Daily CollectionΦρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, Μαύρο

HD2581/90

4.4
| (14) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!
Αυτή η φρυγανιέρα μικρού μεγέθους έχει 8 ρυθμίσεις και 2 μεγάλες μεταβλητές υποδοχές, ώστε να έχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα φρυγανίσματος ανεξάρτητα από τον τύπο ψωμιού. Η ενσωματωμένη σχάρα για φραντζολάκια σας επιτρέπει να ζεσταίνετε τα αγαπημένα σας φραντζολάκια, κρουασάν, γλυκά και ψωμάκια πανεύκολα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με 8 ρυθμίσεις και ενσωματωμένη σχάρα για να ζεσταίνετε φραντζολάκια

Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!

  • 8 ρυθμίσεις

  • Ενσωματωμένη σχάρα για κρουασάν

  • Συμπαγής σχεδίαση

8 ρυθμίσεις φρυγανίσματος για όλα τα γούστα

8 ρυθμίσεις φρυγανίσματος για όλα τα γούστα

Οι 8 ρυθμίσεις σας δίνουν τη δυνατότητα να φρυγανίσετε διαφορετικούς τύπους ψωμιού χωρίς τον κίνδυνο να καούν. Προσαρμόστε τη ρύθμιση φρυγανίσματος ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και απολαύστε το τοστ σας όπως σας αρέσει.

2 μεγάλες μεταβλητές υποδοχές για διαφορετικά μεγέθη ψωμιού

2 μεγάλες μεταβλητές υποδοχές για διαφορετικά μεγέθη ψωμιού

2 μεγάλες μεταβλητές υποδοχές για διαφορετικά μεγέθη ψωμιού. Το ψωμί παραμένει στο κέντρο για ομοιόμορφο ψήσιμο και στις δύο πλευρές, χάρη στη λειτουργία αυτόματης τοποθέτησης του στο κέντρο.

Ενσωματωμένη σχάρα, για να ζεσταίνετε ψωμάκια, κρουασάν, γλυκά ή φραντζολάκια

Ενσωματωμένη σχάρα, για να ζεσταίνετε ψωμάκια, κρουασάν, γλυκά ή φραντζολάκια

Ενσωματωμένη σχάρα, για να ζεσταίνετε εύκολα τα αγαπημένα σας φραντζολάκια, γλυκά και ψωμάκια.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.4

από 5

14

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
1

14/04/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό

Είναι φοβερό προϊόν. Ψήνει τις κλασσικές φέτες τοστ, αλλά και φέτες από ψωμί που τις έχουμε κόψει εμείς σε κάθε λογικό μέγεθος. Έχει από πάνω θέση για να ψήσετε μεγαλύτερο ψωμί ή κρουασάν και συρτάρι καθαρισμού για τα ψίχουλα. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και αξίζει

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

13/01/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Μια όμορφη και λειτουργική φρυγανιέρα!

Είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτή τη φρυγανιέρα! Δεν χρειαζόμουν κάτι εξεζητημένο. Φρυγανίζει ομοιόμορφα το ψωμί, χωρίς να το καίει. Επιπλέον είναι πολύ λιτή και όμορφη, και ... η σχάρα για το κρουασάν, που διαθέτει, είναι το πρόσθετο "γλυκό" χαρακτηριστικό, που την κάνει ξεχωριστή! Και κάνει τη δουλειά του, όπως υπόσχεται!! Στα συν και το συρταράκι για τα ψίχουλα, με το οποίο απομακρύνονται εύκολα.

Πλεονεκτήματα

Όμορφο ντιζάιν, εύκολη, αξιόπιστη χρήση, σχάρα για το κρουασάν, συρταράκι για τα ψίχουλα.

Μειονεκτήματα

Για τη χρήση που κάνω εγώ, δεν βρήκα κάτι μεμπτό.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

15/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!!

Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!! Σας ευχαριστω

Πλεονεκτήματα

εξαιρετικη συσκευη

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.