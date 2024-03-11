Ετοιμάστε τα τοστ ακριβώς όπως σας αρέσουν. Τοποθετήστε όποιο τοστ θέλετε ανάμεσα στις μεγάλες πλάκες και επιλέξτε την επιθυμητή χρονομέτρηση. Οι αντικολλητικές, αφαιρούμενες πλάκες που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων κάνουν τον καθαρισμό ευκολότερο από ποτέ.