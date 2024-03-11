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HD2415/80

Τοστιέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF αρχείο, 1.2 MB
  • 11 March 2024

Ετοιμάστε τα τοστ ακριβώς όπως σας αρέσουν. Τοποθετήστε όποιο τοστ θέλετε ανάμεσα στις μεγάλες πλάκες και επιλέξτε την επιθυμητή χρονομέτρηση. Οι αντικολλητικές, αφαιρούμενες πλάκες που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων κάνουν τον καθαρισμό ευκολότερο από ποτέ.

  • PDF αρχείο
  • 19 January 2026

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