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Μη διαθέσιμο πλέον
900 W
Κατάλληλο μέγεθος για όλων των ειδών τα τοστ χάρη στις μεγάλες πλάκες.
Γρήγορα και απολαυστικά αποτελέσματα χάρη στην ισχύ 900 W.
Ψηφιακό χρονόμετρο με ηχητικό σήμα ετοιμότητας.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
22/05/2021
Portugal
Excelente.
Aquece rápido e bem. Económica. Duradoura tenho 15 anos.
Πλεονεκτήματα
Aquecimento rápido.
Μειονεκτήματα
Placas antiaderente perdem antiaderencia rapidamente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD2415/80 Sanduicheira
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HD2415/80 Sanduicheira