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Daily Collection Τοστιέρα
Μη διαθέσιμο πλέον
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HD2384/10
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User Manual Philips Sandwich maker
Είναι εύκολο! Επιλέξτε τα αγαπημένα σας υλικά, τοποθετήστε τα ανάμεσα στις πλάκες Cut & Seal και θα έχετε νόστιμα σάντουιτς σε χρόνο μηδέν!
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