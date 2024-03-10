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Daily Collection Τοστιέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Daily CollectionΤοστιέρα

HD2384/10

Daily Collection Τοστιέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF αρχείο, 828.6 kB
  • 10 March 2024

Είναι εύκολο! Επιλέξτε τα αγαπημένα σας υλικά, τοποθετήστε τα ανάμεσα στις πλάκες Cut & Seal και θα έχετε νόστιμα σάντουιτς σε χρόνο μηδέν!

  • PDF αρχείο
  • 19 January 2026

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