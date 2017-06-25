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Μη διαθέσιμο πλέον
λευκό-πράσινο
Οι πλάκες cut & seal συγκρατούν τα συστατικά μέσα στην τοστιέρα Philips.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Fonseca
25/06/2017
Portugal
Tostadeira simples e funcional
[Employee of philipsglobal] Tostadeira simples com várias características que a tornam bastante funcional e prática.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD2384/70 Sanduicheira
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD2384/70 Sanduicheira