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PerfectCare Elite Σύστημα σιδερώματος

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PerfectCare EliteΣύστημα σιδερώματος

GC9635/20

PerfectCare Elite Σύστημα σιδερώματος

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UK Declaration of Conformity

  • PDF αρχείο, 495.9 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips PerfectCare Elite Steam generator iron - English (US)

  • PDF αρχείο, 217.2 kB
  • 13 March 2026

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